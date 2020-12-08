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    «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Автомобилист»
    Сергей Шумаков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на арене «Балашиха» 8 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист».
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    Хоккей. КХЛ 08 Декабря 2020 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    Хоккейный клуб из Омска в текущем сезоне КХЛ успел выйти на лед 32 раза. За все это время команда смогла заработать 47 очков, благодаря чему она идет второй в таблице Восточной конференции.

    С 17 ноября по 1 декабря «Авангарду» удалось провести крутой отрезок из шести выигранных встреч кряду в основное время. Эта серия началась с гостевой победы над «Амуром» (3:2).

    Позже «ястребы» в Нур-Султане разгромили «Барыс» (5:2), а затем они отпраздновали свой юбилей, прихлопнув «Ак Барс» (3:0). Далее на арене «Балашиха» хозяева одержали верх над «Амуром» (4:2).

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    В следующих двух матчах подопечные Боба Хартли обыграли «Куньлунь» (2:1) и снова «Ак Барс» (3:0). А 6 декабря победный ход «Авангарда» прервала «Северсталь», которой «ястребы» уступили по буллитам (1:1, 1:2).

    «Автомобилист»

    Представители Екатеринбурга в 32 матчах регулярного первенства заработали 40 очков. Пока в таблице Восточной конференции команде удалось закрепиться на шестой позиции.

    С 16 ноября «Автомобилист» не радует своих болельщиков победами. Печальная серия екатеринбуржцев длится уже 8 матчей. Началась она с крупного поражения от «Ак Барса» (0:3).

    Затем в двух поединках с «Торпедо» «Авто» проиграло по буллитам (2:2, 0:2) и в основное время (1:5). Далее команда Билла Питерса потерпела поражение от «Трактора» в овертайме (3:4).

    Позже на «Уралец-Арене» «Автомобилист» проиграл ЦСКА (1:5), «Салавату Юлаеву» в овертайме (0:1) и «Динамо» Москва (2:7). А 6 декабря команда из Екатеринбурга снова уступила «Ак Барсу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» в предстоящем матче оценивается в 1.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Автомобилиста» — 3.44.

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    Несмотря на последнее поражение, омский клуб идет уверенно и находится в хорошей форме, чего не скажешь про «Автомобилист».

    Команда Питерса страдает от плохих результатов и уже давно не может выпутаться из полосы без побед. С такой игрой гостям будет трудно на что-то рассчитывать в Балашихе. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.26. 0

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    «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2020 года. Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
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