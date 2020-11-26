«Северсталь» — СКА. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 26 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать СКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 26 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — СКА.

«Северсталь»

Череповецкий хоккейный клуб находится сейчас на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 28 играх регулярного первенства команда набрала 32 балла.

В начале этого месяца «Северсталь» добыла крупную победу над «Йокеритом» (5:2). Но после встречи с финнами «стальные» часто проигрывали. В одном из матчей команда из Череповца уступила «Барысу» (1:3).

А после победы над «Динамо» Москва по буллитам 12 ноября (2:2, 3:1) подопечные Андрея Разина потерпели поражения от СКА (0:2), «Салавата Юлаева» в овертайме (3:4) и «Витязя» (1:4).

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Выпутаться из полосы невезения «Северстали» удалось 22 ноября. В гостевой встрече с «Металлургом» Мг череповецкий клуб победил крупно (4:1). Выиграла команда Разина и поединок с «Витязем» 24 числа (2:1).

СКА

В 29 играх регулярного сезона представители Санкт-Петербурга насобирали 39 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на второй строчке.

Свой первый матч в ноябре СКА провел 10 числа. На выезде питерцы прихлопнули «Йокерит» (4:1). А чуть позже в гостях «армейцы» растоптали «Витязь» (8:1) и спокойно переиграли «Северсталь» (2:0).

В первой домашней встрече в этом месяце подопечные Валерия Брагина одержали верх над «Салаватом Юлаевым» в дополнительное время (3:2). Но через пару дней хозяева в «Ледовом дворце» минимально уступили «Трактору» (0:1).

После поединка с «танкистами» СКА в родных стенах без проблем разобрался с «Амуром» (5:3). Более напряженной вышла игра с «Барысом», в которой «армейцы» в итоге оказались сильнее (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Северстали» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 6.55. Ничья оценивается в 5.15, а на победу СКА они дают коэффициент 1.41.

Часто от таких матчей ожидается разгром слабейшей стороны. Но нередко команда-аутсайдер преподносит соперникам неприятные сюрпризы и старается биться с тяжеловесами на равных.

Только в двух очных встречах из пяти последних СКА обеспечивал себе преимущество в 2+ шайбы. Другие же матчи выходили за рамки основного времени.

В Череповце команда Разина снова должна собраться и не дать гостям крупно себя обыграть. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +2 за 1.78. 0