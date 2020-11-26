ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Зенит»Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов Реми Кабелла Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье» Донни ван де БекЛучше, чем Погба. Матч с «Истанбулом» показал, почему ван де Бек очень важен для «МЮ»
  • 19:59
    • Марадона умер от остановки сердца в возрасте 60 лет
  • 20:35
    • «Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Магнитку»
  • 20:29
    • Стерлинг и Жесус сыграют в атаке «Ман Сити» с «Олимпиакосом»
  • 20:19
    • «Шахтер» и «Боруссия» назвали стартовые составы
  • 19:51
    • Дубль Алексеева помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Нефтехимик»
  • 18:55
    • Назначены арбитры на матчи 16-го тура РПЛ
  • 18:30
    • Ибрагимович назвал сроки восстановления после травмы
    Все новости спорта

    Сможет ли СКА с крупным счетом обыграть «Северсталь»?

    «Северсталь» — СКА. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 26 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — СКА
    Антон Белов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать СКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 26 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — СКА.
    ×
    Хоккей. КХЛ 26 Ноября 2020 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.10
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    Череповецкий хоккейный клуб находится сейчас на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 28 играх регулярного первенства команда набрала 32 балла.

    В начале этого месяца «Северсталь» добыла крупную победу над «Йокеритом» (5:2). Но после встречи с финнами «стальные» часто проигрывали. В одном из матчей команда из Череповца уступила «Барысу» (1:3).

    А после победы над «Динамо» Москва по буллитам 12 ноября (2:2, 3:1) подопечные Андрея Разина потерпели поражения от СКА (0:2), «Салавата Юлаева» в овертайме (3:4) и «Витязя» (1:4).

    Все прогнозы на спорт

    Выпутаться из полосы невезения «Северстали» удалось 22 ноября. В гостевой встрече с «Металлургом» Мг череповецкий клуб победил крупно (4:1). Выиграла команда Разина и поединок с «Витязем» 24 числа (2:1).

    СКА

    В 29 играх регулярного сезона представители Санкт-Петербурга насобирали 39 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на второй строчке.

    Свой первый матч в ноябре СКА провел 10 числа. На выезде питерцы прихлопнули «Йокерит» (4:1). А чуть позже в гостях «армейцы» растоптали «Витязь» (8:1) и спокойно переиграли «Северсталь» (2:0).

    В первой домашней встрече в этом месяце подопечные Валерия Брагина одержали верх над «Салаватом Юлаевым» в дополнительное время (3:2). Но через пару дней хозяева в «Ледовом дворце» минимально уступили «Трактору» (0:1).

    После поединка с «танкистами» СКА в родных стенах без проблем разобрался с «Амуром» (5:3). Более напряженной вышла игра с «Барысом», в которой «армейцы» в итоге оказались сильнее (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Северстали» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 6.55. Ничья оценивается в 5.15, а на победу СКА они дают коэффициент 1.41.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Часто от таких матчей ожидается разгром слабейшей стороны. Но нередко команда-аутсайдер преподносит соперникам неприятные сюрпризы и старается биться с тяжеловесами на равных.

    Только в двух очных встречах из пяти последних СКА обеспечивал себе преимущество в 2+ шайбы. Другие же матчи выходили за рамки основного времени.

    В Череповце команда Разина снова должна собраться и не дать гостям крупно себя обыграть. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» с форой +2 за 1.78. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.77
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.55
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аякс — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Станислав Черчесов
  • Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
    • 02:40 20/11/2020     Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Северсталь» — СКА. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Северсталь» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры