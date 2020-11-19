«Динамо» Минск — «Сочи». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «Минск-Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Сочи».

«Динамо» Минск

Белорусская команда на данном этапе КХЛ находится на пятом месте в Западной конференции. В 25 встречах регулярного первенства ей удалось набрать 30 очков.

В середине октября у «Динамо» Минск начались проблемы. В лазарет отправилось много хоккеистов основы, а сам клуб пережил серию из пяти поединков без побед, который завершился поражением от «Северстали» в овертайме (1:2).

Разбавить неудачные выступления «зубрам» удалось 28 октября. В домашнем матче подопечные Крэйга Вудкрофта разгромили «Динамо» Рига (3:0). После этого клуб из Минска уступил «Торпедо» (3:6) и «Локомотиву» (1:4).

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Однако небольшая пауза на матчи сборных помогла белорусской команде перевести дух. В трех поединках после Евротура «Динамо» Минск победило «Сибирь» (6:0), «Амур» (2:1) и «Барыс» (4:1).

«Сочи»

Хоккейный клуб из одноименного города все еще находится на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 25 поединках регулярного первенства он заработал 18 очков.

Из-за неудачных результатов «Сочи» в октябре сменил главного тренера. Теперь командой руководит Евгений Ставровский. Первая победа под его крылом была добыта во встрече с «Витязем» 23 октября (5:2).

С того дня прошло еще 7 матчей. И лишь в двух «леопарды» смогли победить. После поединка с «богатырями» сочинцы были разгромлены «Спартаком» (1:4). А затем они раскатали «Барыс» (3:0).

В следующих двух играх «Сочи» в овертайме уступил «Витязю» (3:4) и «Йокериту» (4:5). А затем в основное время команда Ставровского была слабее «Авангарда» (2:3). Позже «леопарды» победили «Динамо» Рига (3:1) и крупно влетели ЦСКА (0:7).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.10, а на победу «Сочи» — 3.10.

После небольшого отдыха во время матчей сборных белорусский клуб пришел в себя и выдал хорошую серию из трех побед подряд.

В этих играх «зубры» забивали в среднем 4 гола. У проблемного «Сочи» не будет особых шансов на удачный исход в гостях. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск в матче с коэффициентом 1.63. 0