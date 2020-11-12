«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Трактор Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Ак Барс».

«Трактор»

После недавнего игрового дня команда из Челябинска сумела подняться на четвертую строчку в таблице Восточной конференции. В 24 матчах она заработала 32 балла.

В последних поединках «Трактор» действительно хорош. Подопечные Анвара Гатиятулина часто выигрывают и делают это в основное время. С 23 по 30 октября «танкисты» добыли 4 победы кряду.

На старте этого отрезка «белые медведи» дважды обыграли «Амур» на «Платинум Арене» (4:2; 2:1), а затем уже на своем льду челябинцы раскатали «Торпедо» (4:1) и рижское «Динамо» (5:1).

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Оступился «Трактор» 1 ноября, когда в гостях он крупно влетел «Металлургу» Мг (1:4). А во втором матче с «Магниткой» команда Гатиятулина уже была сильнее в дополнительное время (2:1).

«Ак Барс»

Казанский клуб остается лидером Восточной конференции. За 24 поединка регулярного сезона «барсы» заработали 36 очков. Разрыв между конкурентами за первое место составляет 2-3 пункта.

Не так давно «Ак Барс» лихорадило. Из-за потерь, связанных с коронавирусом, транжирили очки. Но в последних поединках команда сумела выбраться из игрового кризиса.

Последнее и самое крупное в текущем сезоне поражение подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели 21 октября. В тот день гости в Хабаровске были разбиты «Амуром» (1:7).

После провала на «Платинум Арене» «Ак Барс» успел четырежды выйти на лед. Во всех матчах казанцы выиграли. В своих поединках они были сильнее «Барыса» (3:1), «Нефтехимика» (3:2), «Сибири» (5:3) и «Торпедо» (6:2).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» в предстоящей встрече букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 3.74, а на победу «Ак Барса» — 2.62.

В последних матчах КХЛ оба клуба демонстрируют хорошие результаты, что, безусловно, повышает интерес к очному противостоянию.

На своем льду «танкисты» не проигрывают уже 5 матчей кряду, а вот в десяти последних играх с «Ак Барсом» в Челябинске хозяева 8 раз терпели неудачи.

Мотивированная команда из Казани сделает все, чтобы остаться лидером Востока, поэтому неприятная статистика «Трактора» в родных стенах может подтвердиться. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» в матче за 1.91. 0