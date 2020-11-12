«Нефтехимик» — «Барыс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 12 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Барыс».

«Нефтехимик»

Хоккейный клуб из Нижнекамска находится на 11-й строчке в турнирной таблице Востока. В 22 матчах он набрал 16 баллов. Ниже этой команды располагается только «Куньлунь» с 12 очками.

С середины октября по первое ноября «Нефтехимик» оставался без очков в течение шести матчей кряду. Неприятная для «нефтяников» серия началась с разгрома от «Трактора» на выезде (3:6).

Затем подопечные Вячеслава Буцаева потерпели поражения в играх с «Автомобилистом» (2:5), «Локомотивом» (1:5), «Ак Барсом» (2:3), «Амуром» (1:3) и «Сибирью» (1:3).

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Но в двух недавних матчах «Нефтехимику» удалось выкарабкаться из этой серии потерь. В последних поединках «волки» переиграли «Динамо» Рига (3:1) и «Куньлунь» (6:3).

«Барыс»

Представители Казахстана смогли подняться на седьмое место в зачете Восточной конференции. В 20 матчах регулярки эта команда заработала 22 балла.

В конце прошлого месяца «Барыс» выступал слабо, в четырех матчах кряду подопечные Юрия Михайлиса не могли победить. Начался этот отрезок с поражения от «Йокерита» в овертайме (4:5).

Позже «снежные барсы» в основное время проиграли «Ак Барсу» (1:3), «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3). А 30 октября клуб из Нур-Султана подправил статистику, победив «Куньлунь» (2:1).

В двух следующих поединках «Барыс» был сильнее рижского «Динамо» (3:0) и «Северстали» (3:1). Однако в недавнем матче подопечные Юрия Михайлиса провалились в битве с «Локо» в Ярославле (2:7).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.68, на ничью — 3.98, а на победу «Барыса» — 2.30.

В последних играх, где казахстанский клуб считался фаворитом, подопечные Юрия Михайлиса в итоге подтверждали собственный статус сильнейшей стороны.

В матче с «Нефтехимиком», который в очных встречах в Нижнекамске намного чаще проигрывает, представители Нур-Султана смогут набрать очередные баллы, чтобы надежнее закрепиться в зоне плей-офф Востока. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 за 1.60. 0