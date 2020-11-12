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    Справится ли «Барыс» с предпоследней командой Востока?

    «Нефтехимик» — «Барыс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Барыс»
    Диллон Хетерингтон
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 12 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 12 Ноября 2020 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    Хоккейный клуб из Нижнекамска находится на 11-й строчке в турнирной таблице Востока. В 22 матчах он набрал 16 баллов. Ниже этой команды располагается только «Куньлунь» с 12 очками.

    С середины октября по первое ноября «Нефтехимик» оставался без очков в течение шести матчей кряду. Неприятная для «нефтяников» серия началась с разгрома от «Трактора» на выезде (3:6).

    Затем подопечные Вячеслава Буцаева потерпели поражения в играх с «Автомобилистом» (2:5), «Локомотивом» (1:5), «Ак Барсом» (2:3), «Амуром» (1:3) и «Сибирью» (1:3).

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    Но в двух недавних матчах «Нефтехимику» удалось выкарабкаться из этой серии потерь. В последних поединках «волки» переиграли «Динамо» Рига (3:1) и «Куньлунь» (6:3).

    «Барыс»

    Представители Казахстана смогли подняться на седьмое место в зачете Восточной конференции. В 20 матчах регулярки эта команда заработала 22 балла.

    В конце прошлого месяца «Барыс» выступал слабо, в четырех матчах кряду подопечные Юрия Михайлиса не могли победить. Начался этот отрезок с поражения от «Йокерита» в овертайме (4:5).

    Позже «снежные барсы» в основное время проиграли «Ак Барсу» (1:3), «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3). А 30 октября клуб из Нур-Султана подправил статистику, победив «Куньлунь» (2:1).

    В двух следующих поединках «Барыс» был сильнее рижского «Динамо» (3:0) и «Северстали» (3:1). Однако в недавнем матче подопечные Юрия Михайлиса провалились в битве с «Локо» в Ярославле (2:7).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.68, на ничью — 3.98, а на победу «Барыса» — 2.30.

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    В последних играх, где казахстанский клуб считался фаворитом, подопечные Юрия Михайлиса в итоге подтверждали собственный статус сильнейшей стороны.

    В матче с «Нефтехимиком», который в очных встречах в Нижнекамске намного чаще проигрывает, представители Нур-Султана смогут набрать очередные баллы, чтобы надежнее закрепиться в зоне плей-офф Востока. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 за 1.60. 0

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    «Нефтехимик» — «Барыс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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