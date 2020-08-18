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    Позволит ли «Ванкувер» забить «Сент-Луису» много?

    «Ванкувер» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 18 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Сент-Луис»
    Джейден Шварц
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Ванкувер» сыграет с «Сент-Луисом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 18 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Сент-Луис».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 18 Августа 2020 года
    Ванкувер
  • Кубок Стэнли
    •  Ванкувер 05:30 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    «Ванкувер»

    После выхода из карантина канадская команда из Ванкувера сыграла 30 июля с «Виннипегом» в предсезонке и крупно проиграла своему сопернику (1:4).

    Полоса невезений продолжилась и матчем плей-офф серии против «Миннесоты» (0:3). Но в следующей игре «Ванкуверу» удалось выровнять положение (4:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    В двух других матчах подопечные Трэвиса Грина победили в основное время (3:0) и в дополнительное (5:4). А в первом поединке в рамках Кубка Стэнли «Накс» раскатали «Сент-Луис» (5:2).

    Вторая игра серии завершилась победой «Ванкувера» в дополнительное время (4:3), но 17 августа канадская команда уступила «нотам» в овертайме (2:3).

    «Сент-Луис»

    Первый матч после возобновления хоккея команда из Сент-Луиса, штат Миссури, провела против «Чикаго». В этой игре она получила четыре шайбы в свою сетку (0:4).

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    • А с 3 по 9 августа «Сент-Луис» три раза сыграл в групповом раунде 1/4 Запада. Заработав лишь 1 балл, подопечные Крейга Беруби финишировали последними.

    Сперва «ноты» потерпели поражения от «Колорадо» (1:2) и «Вегаса» (4:6), а в матче с «Далласом» они были слабее по буллитам (1:1, 0:1). В плей-офф Кубка Стэнли проигрышная серия «Сент-Луиса» продолжилась.

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    В двух матчах команда Беруби влетела «Виннипегу» в основное время (2:5) и в дополнительное (3:4). Но 17 августа «Сент-Луис» сократил разрыв в серии, одержав верх в овертайме (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.92, на ничью — 4.38, а на победу «Сент-Луиса» — 2.19.

    После возобновления сезона команда Беруби проиграла 6 матчей из 7, а в последнем вырвала победу лишь в овертайме. Канадский клуб постарается вновь добыть нужный результат и не позволит «нотам» разгуляться в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» меньше 3 за 1.68. 0

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    «Ванкувер» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 18 августа 2020 года. Прогноз на «Ванкувер» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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