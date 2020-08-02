«Нэшвилл» — «Аризона». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч НХЛ 2 августа 2020 года

В квалификационном раунде НХЛ «Нэшвилл» сыграет с «Аризоной». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 2 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Аризона».

«Нэшвилл»

Хоккейный клуб из штата Теннесси в 69 матчах регулярки забросил 215 шайб и пропустил 217. В таблице Центрального дивизиона он до паузы шел четвертым.

В стартовых трех турах весны «Нэшвилл» проиграл три поединка. В них коллектив Джона Хайнса влетел «Колорадо» (2:3), «Эдмонтону» (3:8) и «Миннесоте» (1:3).

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Неудачная серия «горничных котов» была прервана победой над «Далласом» 6 марта (2:0), после чего «Предс» выиграли у «Далласа» со счетом 1:0.

В последнем матче до ухода на карантин «Нэшвилл» разобрался с «Монреалем» (4:2), а в ходе предсезонки он снова был сильнее «Далласа» (2:0).

«Аризона»

Представители Глендейла сыграли в 70 поединках. В них команда забила 195 голов, пропустила 187 и заняла пятое место в зачете Тихоокеанского дивизиона.

До ухода на карантин «Аризона» играла в регулярке рвано, чередовала победы проигрышными матчами. В конце февраля «Йотис» разнесли «Тампу» (7:3), а уже в следующей встрече они влетели «Флориде» (1:2).

Два других поединка закончились для «котов» победами над «Баффало» (5:2) и «Ванкувером» (4:2), однако позже подопечные Рика Токкета оказались слабее «Калгари» (2:3).

Последняя встреча перед приостановкой НХЛ завершилась поражением «Аризоны» от «Виннипега» (2:4), а в предсезонке команда проиграла «Вегасу» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 2.28, на ничью — за 3.99, а на победу «Аризоны» — за 2.89.

Два сильных клуба между собой играют не очень результативно. В восьми очных матчах из десяти последних соперники на двоих забросили 5 или меньше шайб. Так будет и в первом поединке после рестарта. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 1.73. 0