«Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч НХЛ 1 августа 2020 года

В квалификационном раунде НХЛ «Каролина» сыграет с «Рейнджерс». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 1 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс».

«Каролина»

Хоккейный клуб из города Роли сыграл в 68 матчах регулярки. До приостановки сезона он находился на четвертом месте в таблице Столичного дивизиона.

В конце февраля и нескольких дней марта «Каролина» транжирила очки, потерпев четыре поражения кряду. Все началось с домашнего разгрома от «Далласа» (1:4).

Позже «Кейнс» оказались слабее «Колорадо» (2:3) и в дополнительное время уступили «Монреалю» (3:4). Затем в гостях команда Рода Бриндамора крупно влетела «Филадельфии» (1:4).

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Прервалась серия неудач победой в овертайме над «Айлендерс» (3:2), а в последних встречах перед паузой «Каролина» разбила «Питтсбург» (6:2) и «Детройт» (5:2). В ходе предсезонки «Кейнс» проиграли «Вашингтону» (2:3).

«Рейнджерс»

Нью-Йоркский клуб до паузы успел принять участие в 70 матчах регулярного первенства. В таблице Столичного дивизиона он шел на седьмой позиции.

Незадолго до приостановки НХЛ «Рейнджерс» выиграл в пяти встречах, но 29 февраля победный отрезок прервала «Филадельфия», которой «синерубашечники» уступили дважды (2:5, 3:5).

Еще одно поражение подопечные Дэвида Куинна потерпели от «Сент-Луиса» (1:3), после чего в овертайме они взяли верх над «Вашингтоном» (6:5). 8 марта представители Манхэттена на «Мэдисон Сквер Гарден» влетели «Нью-Джерси» (4:6).

Позже они обыграли «Даллас» (4:2). В последней встрече клуб из Нью-Йорка уступил «Колорадо» в овертайме (2:3). В предсезонном матче коллектив Куинна проиграл «Айлендерс» в дерби (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Каролины» в игре плей-офф букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.13, а на победу «Рейнджерс» — 2.86.

В 68 матчах «Каролина» пропустила 193 шайбы. А в четырех очных встречах из пяти последних команда из Нью-Йорка забивала соперникам минимум три гола. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 с коэффициентом 1.81. 0