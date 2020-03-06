«Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 6 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 6 марта на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Ак Барс».

«Нефтехимик»

Коллектив, который находится в Нижнекамске, сумел зацепиться за последнее место в зоне плей-офф турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 64 балла.

В заключительных встречах регулярки «Нефтехимик» выступил здорово, победив трижды в гостях. Подопечные Вячеслава Буцаева разбили «Амур» в основное время (8:0), а затем они одолели «тигров» в овертайме (3:2).

26 февраля «нефтяники» одержали верх над «Адмиралом» (3:2). 2 марта «волки» встретились с «Ак Барсом» в первой встрече четвертьфинала конференций и были разгромлены казанцами со счетом 1:4.

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Через два дня «Нефтехимик» снова крупно влетел «барсам» на «Татнефть-Арене» (1:5). В этом поединке нижнекамцы продемонстрировали очень низкую реализацию бросков (3,13%) при 32 ударах в створ ворот соперников.

«Ак Барс»

За 62 матча регулярного сезона КХЛ казанцы сумели завоевать 93 балла, благодаря чему они заняли первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Три заключительных встречи регулярки «Ак Барс» провел дома. В двух матчах подопечные Дмитрия Квартальнова добыли победы.

Сперва «барсы» одержали верх над «Динамо» Минск (5:4), после чего они переиграли «Салават Юлаев» (3:2). 27 февраля казанцы всухую уступили «Автомобилисту» (0:3).

2 марта «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» разгромил «Нефтехимик» в первой встрече четвертьфинала конференций (4:1). Через пару дней коллектив Квартальнова еще раз разбил «нефтяников» (5:1) и повел в серии со счетом 2:0.

Прогноз

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,28, на ничью — 4,10, а на победу «Ак Барса» — 2,04.

В третьей игре серии казанский клуб попытается снова одержать верх над «волками». Наш прогноз — победа «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,61. 0