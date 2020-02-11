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    Выстоит ли «Магнитка» в схватке с «гладиаторами»?

    «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Металлург» Мг
    Евгений Кулик
    В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 11 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 11 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.70
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    «Спартак»

    На данном отрезке регулярного чемпионата столичная команда замыкает пятерку сильнейших в таблице Западной конференции, имея на своем счету 68 очков.

    21 января коллектив Олега Знарка отправился в гости к «Динамо» Минск. В этой встрече «Спартак» не справился с хозяевами, потерпев поражение со счетом 3:4.

    После такой осечки «гладиаторы» сумели провести победную серию из трех поединков. Сперва красно-белые одержали верх над «Северсталью» (3:0).

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    А затем они дома переиграли «Трактор» (4:0) и «Куньлунь РС» (7:4). В двух февральских матчах «Спартак» оказался слабее московского «Динамо» (0:4) и питерского СКА (0:1).

    «Металлург» Мг

    За 54 матча регулярного первенства команда, представляющая Магнитогорск, завоевала 58 очков. Благодаря этому она располагается на седьмом месте в таблице Востока.

    Но на данном этапе турнира коллектив Ильи Воробьева вновь чаще проигрывает. 14 и 16 января «Металлург» Мг в гостях был слабее «Трактора» (1:2) и «Барыса» (3:4).

    А 24 января «Магнитка» сумела победить «Торпедо» (3:1). Однако, следующие три поединка снова оказались провальными. Сперва «лисы» получили шесть шайб в свою сетку от «Авангарда» (1:6).

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    Чуть позже «сталевары» проиграли «Йокериту» в овертайме (3:4) и «Автомобилисту» в основное время (2:3). 3 февраля «Металлург» Мг дома одолел «Авангард» в добавочном периоде (2:1).

    Прогноз

    Победа «Спартака» оценивается в 2,34, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,86, а на победу «Металлурга» Мг — 2,70.

    На глазах у своих болельщиков коллектив Олега Знарка сможет несколько раз забить в ворота «сталеваров», чтобы постараться реабилитироваться за два домашних поражения всухую. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 1,64. 0

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    «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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