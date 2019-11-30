«Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 30 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч состоится 30 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 01:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Тампа-Бэй».

«Вашингтон»

В Восточной конференции клуб из округа Колумбия уступил первое место «Бостону», но в Столичном дивизионе он все еще лидирует с 39 баллами на счету.

В последнее время «Кэпс» часто теряют очки. В недавних пяти поединках подопечные Тодда Рирдена проиграли дважды.

17 ноября «Вашингтон» в серии послематчевых бросков оказался сильнее «Бостона» (2:2, 2:1), после чего столичный клуб дома разгромил «Анахайм» (5:2).

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Но в следующих встречах «Кэпс» потерпели поражения от «Рейнджерс» (1:4) и от «Ванкувера» в послематчевых бросках (1:1, 0:1). В последнем на сегодняшний день поединке команда дома одолела «Флориду» (4:3).

«Тампа-Бэй»

Приняв участие в 22 встречах регулярного первенства, коллектив из штата Флорида сумел заработать 26 баллов. На данный момент этого достаточно лишь для пятого места в таблице Атлантического дивизиона.

16 ноября «Тампа-Бэй» в родных стенах потерпела поражение от «Виннипега» (3:4), а спустя несколько дней «молнии» оказались слабее «Сент-Луиса» (1:3).

После этих неудачных выступлений команда Джона Купера победила трижды. Его подопечные взяли верх над «Чикаго» (4:2), над «Анахаймом» (6:2) и над «Баффало» (5:2).

28 ноября на «Амали Арене» «Тампа-Бэй» принимала «Сент-Луис». В этой встрече хозяева уступили «нотам» (3:4).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 4,20, а на победу «Тампы-Бэй» — 2,55.

На «Капитал Уан Арене» проблемной «Тампе» будет тяжело выстоять против атаки «Кэпс». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0