«Авангард» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч КХЛ 23 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Динамо» Минск. Матч состоится 23 ноября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Динамо» Минск.

«Авангард»

Приняв участие в 30 матчах регулярки, омский клуб сумел заработать 41 балл, благодаря чему он идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции.

В последних пяти поединках подопечным Боба Хартли удалось выиграть трижды. 12 ноября «ястребы» всухую уступили «Ак Барсу» (3:0), после чего они разгромили «Северсталь» (1:5).

А затем в Минске «Авангард» встретился с «Динамо». В этом матче гости переиграли оппонентов в серии буллитов (1:1, 0:1).

Все прогнозы на КХЛ

Спустя пару дней «ястребы» в родных стенах без проблем разобрались с «Салаватом Юлаевым» (4:1), а чуть позже на арене «Балашиха» хозяева в овертайме потерпели поражение от «Автомобилиста» (1:2).

«Динамо» Минск

Сейчас на счету белорусского коллектива имеется 23 балла, которые он заработал в 29 поединках. Из-за этого команда занимает последнее место в общем зачете Запада.

С 6 октября по 3 ноября минский клуб проиграл в 11 встречах подряд. А прервался данный отрезок победой в серии буллитов над «Торпедо» (5:5, 2:0).

Затем «зубры» смогли одолеть дома «Витязь» (4:3), после чего подопечные Крэйга Вудкрофта снова начали уступать своим соперникам.

16 ноября в столице Белоруссии хозяева в послематчевых бросках были слабее «Авангарда» (1:1, 0:1), а чуть позже «Динамо» Минск не справилось с «Торпедо» (3:2) и было разгромлено «Спартаком» (7:2).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,33, на ничью — 6,20, а на победу «Динамо» Минск — 6,90.

Наш прогноз на матч — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,84. 0