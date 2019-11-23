ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Айлендерс»НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм», «Сент-Луис» разгромил «Калгари» Александр ТочилинЗнал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге Жозе Моуринью и Маурисио ПочеттиноКак Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день
  • 01:03
    • Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Справится ли «Авангард» с аутсайдером Запада?

    «Авангард» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч КХЛ 23 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз на «Авангард» — «Динамо» Минск
    Хоккеист «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Динамо» Минск. Матч состоится 23 ноября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Динамо» Минск.
    ×
    Хоккей. КХЛ 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.35
  • 2
  • 6.50
  • Играть!
    •

    «Авангард»

    Приняв участие в 30 матчах регулярки, омский клуб сумел заработать 41 балл, благодаря чему он идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции.

    В последних пяти поединках подопечным Боба Хартли удалось выиграть трижды. 12 ноября «ястребы» всухую уступили «Ак Барсу» (3:0), после чего они разгромили «Северсталь» (1:5).

    А затем в Минске «Авангард» встретился с «Динамо». В этом матче гости переиграли оппонентов в серии буллитов (1:1, 0:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Спустя пару дней «ястребы» в родных стенах без проблем разобрались с «Салаватом Юлаевым» (4:1), а чуть позже на арене «Балашиха» хозяева в овертайме потерпели поражение от «Автомобилиста» (1:2).

    «Динамо» Минск

    Сейчас на счету белорусского коллектива имеется 23 балла, которые он заработал в 29 поединках. Из-за этого команда занимает последнее место в общем зачете Запада.

    С 6 октября по 3 ноября минский клуб проиграл в 11 встречах подряд. А прервался данный отрезок победой в серии буллитов над «Торпедо» (5:5, 2:0).

    Затем «зубры» смогли одолеть дома «Витязь» (4:3), после чего подопечные Крэйга Вудкрофта снова начали уступать своим соперникам.

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    16 ноября в столице Белоруссии хозяева в послематчевых бросках были слабее «Авангарда» (1:1, 0:1), а чуть позже «Динамо» Минск не справилось с «Торпедо» (3:2) и было разгромлено «Спартаком» (7:2).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,33, на ничью — 6,20, а на победу «Динамо» Минск — 6,90.

    Наш прогноз на матч — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,84. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Оттава — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чертаново — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ротор — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
    • 21:47 20/11/2019     Вирджил ван Дейк
  • Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
    • 21:10 16/11/2019     Эдерсон
  • Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
    • 20:20 16/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Авангард» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч КХЛ 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Авангард» — «Динамо» Минск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» пришел на смену успешному Маурисио Почеттино 20/11/2019 в 21:470
  • 11:45
    • Алаев может сменить Прядкина на посту президента РПЛ
  • 09:55
    • Мишина и Галлямов — третьи после короткой программы в Японии
  • 08:56
    • Степанова и Букин идут вторыми в ритм-танце на ГП Японии
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • Экспресс дня

  • «Барселона», «Бавария» и «Зенит» одержат дежурные победы
  • 3.20
    •
  • 11:58
    • «Милан» включился в борьбу за форварда «Челси»
  • 11:31
    • Оздоев: Оцениваю выступление сборной России в отборе на Евро-2020 на пятерку
  • 11:15
    • Мейвезер анонсировал свое возвращение на ринг
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 20/11/2019 в 01:460
  • 07:04
    • «Химки» проиграли «Валенсии» в матче Евролиги
  • 09:41
    • «Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Финикс»
  • 09:25
    • Бейл не планирует возвращаться в «Тоттенхэм»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие