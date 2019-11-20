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    Добудет ли «Вегас» еще одну победу дома?

    «Вегас» — «Торонто». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 20 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вегас» — «Торонто»
    Вильям Карлссон
    В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Торонто». Матч состоится 20 ноября на «Т-Мобайл Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Торонто».
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    Хоккей. НХЛ 20 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Вегас»

    За 22 поединка регулярного первенства клубу из пригорода Лас-Вегаса удалось поместить в свою копилку 23 балла. Это позволяет команде идти 4 в Тихоокеанском дивизионе.

    После выездной удачной игры с «Коламбусом» (1:2) коллектив из штата Невада провалил следующие 5 встреч. Сперва в овертайме «Вегас» оказался слабее «Торонто» (2:1).

    А затем подопечные Жерара Галлана потерпели поражение от «Вашингтона» (5:2), «Детройта» (3:2), «Чикаго» (3:5) и «Лос-Анджелеса» (4:3).

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    Но 18 ноября «золотым отбросам» удалось реабилитироваться перед своими болельщиками. На «Т-Мобайл Арене» хозяева разгромили «Калгари» (6:0).

    «Торонто»

    Сейчас канадский коллектив из провинции Онтарио имеет на своем счету 22 очка, в результате чего команда заняла место вне зоны плей-офф, расположившись на 5 строчке Атлантического дивизиона.

    Последний раз «листья» радовали поклонников победой 8 ноября. Тогда в родных стенах «Торонто» в овертайме переиграл «Вегас» (2:1).

    Но с того момента подопечные Майка Бэбкока стали выступать хуже. 10 ноября на «Скотиабанк Арене» хозяева по буллитам оказались слабее «Филадельфии» (2:2, 1:2).

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    Затем сине-белые уступили «Чикаго» (5:4), «Айлендерс» (5:4) и «Бостону» (2:4). А в последней игре канадцы были разгромлены «Питтсбургом» (6:1).

    Прогноз

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничью — 4,34, а на победу «Торонто» — 2,51.

    У «золотых отбросов» имеется хорошая возможность заработать очки дома в поединке против соперника, который находится не в лучших кондициях. Наш прогноз на матч — победа «Вегаса» или ничья с коэффициентом 1,55. 0

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