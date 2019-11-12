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    Нападение «Ак Барса» справится с обороной «Авангарда»

    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ак Барс» — «Авангард»
    Игрок «Ак Барса»
    В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Матч состоится 12 ноября на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 12 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 3.95
  • 2
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    «Ак Барс»

    В 25 матчах регулярки клуб из Казани заработал 39 баллов. С разницей голов 79:44 команда располагается на 1 месте в Восточной конференции.

    23 октября «барсы» в Магнитогорске встретились с «Металлургом» Мг. В данном поединке гости уступили в серии буллитов (0:0, 2:0).

    После этого подопечные Дмитрия Квартальнова сумели трижды победить. «Ак Барс» обыграл «Барыс» (3:2), «Амур» (3:1), а также «Адмирал» (2:0).

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    Но затем казанцы опять потеряли очки, уступив на выезде «Нефтехимику» (0:2). А последний свой матч команда провела удачно, взяв верх над «Северсталью» (0:2).

    «Авангард»

    На счету омского клуба сейчас имеется 34 пункта, которые этот коллектив завоевал в 25 матчах. Данные результаты позволяют им занять 2 позицию в таблице Востока.

    После напряженного противостояния с «Салаватом Юлаевым», которое закончилось в серии буллитов в пользу «ястребов» (1:1, 1:3), «Авангард» потерял очки в последующих 3 встречах.

    Подопечные Боба Хартли умудрились дома всухую проиграть «Куньлуню РС» (0:3), а затем эта команда в послематчевых бросках оказалась слабее ЦСКА (1:1, 2:3).

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    Но после поражения 29 октября от «Динамо» Москва (1:0) «Авангард» победил «Амур» (3:2), а также взял реванш у динамовцев (4:3).

    Прогноз

    Победа «Ак Барса» в этой встрече оценивается коэффициентом 2,15, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,85, а на победу «Авангарда» — 3,05.

    Сейчас нападение казанцев выглядит убедительно, а «ястребы» пропускают довольно много. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 с коэффициентом 1,63. 0

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    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2019 года. Прогноз на «Ак Барс» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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