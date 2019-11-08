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    Как проявят себя «Кэпс» в выездной игре с «Флоридой»?

    «Флорида»— «Вашингтон». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч НХЛ 8 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Флорида»— «Вашингтон»
    Том Уилсон и Якуб Врана
    В очередной игре НХЛ «Флорида» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 8 ноября на арене «BB&T-центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Флорида»— «Вашингтон».
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    Хоккей. НХЛ 08 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 2.47
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    «Флорида»

    После 14 матчей в регулярке коллектив из города Санрайз находится на 4 месте в Атлантическом дивизионе, имея 18 баллов на своем счету.

    В последних поединках «коты» чаще побеждают. 20 октября в серии буллитов «Флорида» взяла верх над «Нэшвиллом» (2:2, 0:1), а затем она одолела «Питтсбург» (4:2).

    Но в выездной встрече на «Скоушабэнк-Сэдлдоум» гости в послематчевых бросках были слабее «Калгари» (5:5, 2:0). А чуть позже подопечные Джоэля Кенневилля разгромили «Эдмонтон» (2:6).

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    После крупного поражения от «Ванкувера» (7:2) «Флорида» в овертайме переиграла «Колорадо» (3:4), а также победила «Детройт» (4:0).

    «Вашингтон»

    В 16 встречах текущего сезона НХЛ столичный коллектив сумел заработать 25 баллов, что позволило команде возглавить турнирную таблицу Восточной конференции.

    С 17 по 23 октября клуб из округа Колумбия выиграл четыре поединка кряду. Сперва «Кэпс» одолели «Торонто» (4:3), а затем они взяли верх над «Рейнджерс» (5:2), «Чикаго» (3:5) и «Калгари» (3:5).

    Но неплохая серия прервалась осечкой в выездном поединке против «Эдмонтона». В этой игре гости уступили в овертайме (4:3). А затем «Вашингтон» вновь вернулся на победный путь.

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    «Кэпс» в серии буллитов переиграли «Ванкувер» (5:5, 1:2), а позже в дополнительное время разобрались с «Торонто» (3:4), после чего они оказались сильнее «Баффало» (6:1) и «Калгари» (4:2).

    Прогноз

    На победу «Флориды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 4,20, а на победу «Вашингтона» — 2,41.

    Наш прогноз на матч — «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,06. 0

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