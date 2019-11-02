«Вашингтон» — «Баффало». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 2 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Матч состоится 2 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Баффало».

«Вашингтон»

После 14 поединков регулярного чемпионата команде из столицы США удалось выйти на первое место в Восточной конференции. Сейчас на счету этого коллектива имеется 21 очко.

15 октября «Кэпс» у себя дома уступили «Колорадо» (3:6), но с тех пор коллектив из округа Колумбия не проигрывал в течение четырех матчей.

«Вашингтон» одолел «Торонто» (4:3), «Рейнджерс» (5:2), «Чикаго» (3:5) и «Калгари» (3:5). А после этой хорошей серии подопечные Тодда Рирдена в овертайме оказались слабее «Эдмонтона» (4:3).

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Затем на «Роджерс Арене» гости из Вашингтона в серии послематчевых бросков взяли верх над «Ванкувером» (5:5, 1:2), а чуть позже в дополнительное время «Кэпс» разобрались с «Торонто» (3:4).

«Баффало»

В 13 матчах в рамках НХЛ коллектив из города Буффало сумел заработать 20 баллов, что позволяет ему занять третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Оправившись от крупного выездного поражения от «Анахайма» (5:2), команда из штата Нью-Йорк трижды победила в следующих поединках.

«Баффало» разобрался с «Лос-Анджелесом» (0:3), переиграл «Сан-Хосе» (3:4) и взял верх над этим же оппонентом в овертайме (4:3). А затем «мечи» были разгромлены «Рейнджерс» (6:2).

26 октября подопечные Ральфа Крюгера сумели скромно одолеть «Детройт» (0:2), но спустя несколько дней «Сэбс» в серии буллитов уступили «Аризоне» (2:3).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 4,50, а на победу «Баффало» — 3,35.

На «Капитал Уан Арене» «Кэпс» попытаются сохранить лидерство в таблице, но игра будет проходить осторожно, без большого количества голов. Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,71. 0