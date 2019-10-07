СКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 7 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Спартак». Матч состоится 7 октября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Спартак».

СКА

В ходе 14 сыгранных матчей питерский клуб сумел заработать 19 очков, что на данный момент позволяет им занять 2 место в турнирной таблице Западной конференции.

Но в последнее время у «Армейцев» были провальные встречи, которые не позволяют команде стать лидерами в рейтинге сильнейших.

К примеру, 22 сентября СКА в родных стенах проиграл «Витязю» (2:4), а на следующий день уступил ЦСКА в серии буллитов (2:2, 0:1).

Затем подопечные Кудашова трижды победили. Клуб из Санкт-Петербурга сумел крупно обыграть «Салават Юлаев» (4:1) и «Динамо» Москва (4:1), а также всухую одолеть рижское «Динамо» (0:3).

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Но чуть позже «Армейцы» снова оступились, оказавшись слабее «Ак Барса» (2:1) и «Трактора» (1:2).

«Спартак»

Пожалуй, сейчас московская команда может считаться одной из самых нестабильных по итоговым результатам встреч в КХЛ. Приняв участие в 14 матчах, столичный коллектив завоевал 13 очков и занял 9 строчку в Западной конференции.

21 сентября красно-белые в гостях разобрались с «Автомобилистом» (2:4), но несколькими днями позже с таким же счетом они проиграли дома «Салавату Юлаеву» (2:4).

Затем подопечные Знарка второй раз одолели «Авто» (1:0), а также взяли верх над «Авангардом» в серии буллитов (3:3; 0:2).

Когда казалось, что все в команде налаживается, москвичи провалили следующий поединок против ЦСКА (3:9), но 5 октября красно-белые в послематчевых бросках оказались сильнее лидера Западной конференции «Витязя» (1:1, 0:2).

Прогноз

На победу СКА в этом поединке букмекеры дают коэффициент 1,40, на ничью — 5,30, а на победу «Спартака» — 6,60.

Питерский клуб попытается с самого начала встречи взять игру под собственный контроль. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал СКА в 1 периоде больше 0,5 с коэффициентом 1,62. 0