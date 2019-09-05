«Барыс» — «Амур». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 5 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Амур». Матч состоится 5 сентября на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Амур».

«Барыс»

В предстоящей встрече для клуба из Казахстана будет очень важно попытаться прервать полосу невезений, которая преследует команду с 17 августа. Подопечные Андрея Скабелки уже 4 матча подряд проигрывают.

Сперва это была предсезонка, а затем и поражение в КХЛ от «Адмирала». На своем поле «Барыс» уступил гостям (1:3).

Команда из Нур-Султана продемонстрировала ужасный процент реализации бросков (2,94%), нанеся 34 удара в створ. Кроме того, хоккеисты хозяев 7 раз отправлялись на скамейку штрафников и дважды были за это наказаны соперниками.

«Адмирал» сумел пробить по воротам всего 15 раз, но подобных усилий хватило, чтобы «Барыс», отразив 85,71% бросков, пропустил трижды.

Коллектив Скабелки сделает нужные выводы и постарается реабилитироваться перед болельщиками в следующей игре.

«Амур»

От команды из Хабаровска мало кто ждал чуда в первой игре в рамках нового сезона КХЛ. Но «тигры», отправившись на выезд в Новосибирск, дали бой местному клубу «Сибирь», правда, в итоге проиграли (2:1).

Несмотря на то что гости первыми открыли счет на 13 минуте стартовой двадцатиминутки, удержать преимущество они не смогли и сразу же пропустили ответку.

Обороняясь большую часть матча, «Амур» играл довольно сдержанно и заработал всего 3 удаления. За это их и наказали хозяева в третьем периоде, воспользовавшись численным преимуществом.

Подопечные Александра Гулявцева 29 раз пробили по воротам соперника, реализовав всего 3,45% бросков. В защите коллектив из Хабаровска выглядел более слаженно, заблокировав 15 ударов. А отразил «Амур» аж 40 таких выстрелов, что составляет 95,24% от их общего числа.

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 5,30, а на победу «Амура» — 5,60.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,55. 0