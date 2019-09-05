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    Сыграют ли «Барыс» и «Амур» в результативный хоккей?

    «Барыс» — «Амур». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 5 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Барыс» — «Амур»
    Хоккеист клуба «Барыс»
    В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Амур». Матч состоится 5 сентября на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Амур».
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.35
  • 2
  • 5.65
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    «Барыс»

    В предстоящей встрече для клуба из Казахстана будет очень важно попытаться прервать полосу невезений, которая преследует команду с 17 августа. Подопечные Андрея Скабелки уже 4 матча подряд проигрывают.

    Сперва это была предсезонка, а затем и поражение в КХЛ от «Адмирала». На своем поле «Барыс» уступил гостям (1:3).

    Команда из Нур-Султана продемонстрировала ужасный процент реализации бросков (2,94%), нанеся 34 удара в створ. Кроме того, хоккеисты хозяев 7 раз отправлялись на скамейку штрафников и дважды были за это наказаны соперниками.

    «Адмирал» сумел пробить по воротам всего 15 раз, но подобных усилий хватило, чтобы «Барыс», отразив 85,71% бросков, пропустил трижды.

    Коллектив Скабелки сделает нужные выводы и постарается реабилитироваться перед болельщиками в следующей игре.

    «Амур»

    От команды из Хабаровска мало кто ждал чуда в первой игре в рамках нового сезона КХЛ. Но «тигры», отправившись на выезд в Новосибирск, дали бой местному клубу «Сибирь», правда, в итоге проиграли (2:1).

    Несмотря на то что гости первыми открыли счет на 13 минуте стартовой двадцатиминутки, удержать преимущество они не смогли и сразу же пропустили ответку.

    Обороняясь большую часть матча, «Амур» играл довольно сдержанно и заработал всего 3 удаления. За это их и наказали хозяева в третьем периоде, воспользовавшись численным преимуществом.

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    Подопечные Александра Гулявцева 29 раз пробили по воротам соперника, реализовав всего 3,45% бросков. В защите коллектив из Хабаровска выглядел более слаженно, заблокировав 15 ударов. А отразил «Амур» аж 40 таких выстрелов, что составляет 95,24% от их общего числа.

    Прогноз

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 5,30, а на победу «Амура» — 5,60.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Барыс» — «Амур». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 5 сентября 2019 года . Прогноз на «Барыс» — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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