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    Франция постарается зацепиться за очки в матче со Словакией

    Франция — Словакия. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 17 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на Сборная Франции Прогнозы на Сборная Словакии
    Прогноз на Франция — Словакия
    Марек Цыльяк, Словакия
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 17 мая 2019 года сборная Франции сыграет со сборной Словакии. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Франция — Словакия.

    Франция

    Франция проиграла все три матча на старте чемпионата мира — Дании (4:5 по буллитам), США (1:7) и Германии (1:4). Предстоящая встреча с Канадой также не сулит ничего хорошего, так что Словакия — один из реальных шансов зацепиться за столь необходимые в борьбе за выживание очки.

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    Главная проблема французов — отсутствие лидеров атаки из НХЛ Пьерра-Эдуарда Беллмара и Антуана Русселя. Ветеран вратарь Флориан Арди неплох, но вытащить все ошибки дырявой обороны не получается, а Николя Рех и Александр Тексье еще слишком молоды, чтобы равноценно заменить в атаке подуставших ветеранов вроде Дамьена Флери или Сашу Трея.

    На данный момент это один из худших чемпионатов мира в исполнении сборной Франции за последние годы. Команда разорганизована, у нее проблемы как с созданием моментов, так и с их реализацией, а защита в целом низкого уровня.

    Словакия

    В четвертом матче на чемпионате мира сборная Словакии снова проиграла на последних минутах — в этот раз Германии (2:3). Напомним, до этого словаки пропустили решающую шайбу в игре с Канадой на последней секунде основного времени (5:6), и в целом выиграли лишь один стартовый матч у США (4:1).

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    Лидеры сборной — защитники Андрей Секера, Эрик Черняк, Мартин Маринчин, нападающие Томаш Татар, Рихард Паник и Марко Дано, представляющие НХЛ. А вот вратарская линия нестабильна, и по очереди ее занимают то Патрик Бартошак то Марек Цыльяк.

    Возможно, с хозяевами чемпионата мира сыграла злую шутку победа над США в стартовом матче. На эмоциях подопечные Крейга Рэмзи играют ярко, но часто ошибаются там, где не нужно, или в ключевых моментах. В целом же, сборная неплохо сбалансирована как в атаке, так и в обороне.

    Прогноз

    Франция попробует зацепиться за очки в матче со Словакией, хотя рассчитывать на победу французов, пожалуй, не стоит. Учитывая сценарий поединка Словакии и Германии, прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03. 0

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    Франция — Словакия. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 17 мая 2019 года. Прогноз на Франция — Словакия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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