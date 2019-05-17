Франция — Словакия. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 17 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 17 мая 2019 года сборная Франции сыграет со сборной Словакии. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Франция — Словакия.

Франция

Франция проиграла все три матча на старте чемпионата мира — Дании (4:5 по буллитам), США (1:7) и Германии (1:4). Предстоящая встреча с Канадой также не сулит ничего хорошего, так что Словакия — один из реальных шансов зацепиться за столь необходимые в борьбе за выживание очки.

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Главная проблема французов — отсутствие лидеров атаки из НХЛ Пьерра-Эдуарда Беллмара и Антуана Русселя. Ветеран вратарь Флориан Арди неплох, но вытащить все ошибки дырявой обороны не получается, а Николя Рех и Александр Тексье еще слишком молоды, чтобы равноценно заменить в атаке подуставших ветеранов вроде Дамьена Флери или Сашу Трея.

На данный момент это один из худших чемпионатов мира в исполнении сборной Франции за последние годы. Команда разорганизована, у нее проблемы как с созданием моментов, так и с их реализацией, а защита в целом низкого уровня.

Словакия

В четвертом матче на чемпионате мира сборная Словакии снова проиграла на последних минутах — в этот раз Германии (2:3). Напомним, до этого словаки пропустили решающую шайбу в игре с Канадой на последней секунде основного времени (5:6), и в целом выиграли лишь один стартовый матч у США (4:1).

Лидеры сборной — защитники Андрей Секера, Эрик Черняк, Мартин Маринчин, нападающие Томаш Татар, Рихард Паник и Марко Дано, представляющие НХЛ. А вот вратарская линия нестабильна, и по очереди ее занимают то Патрик Бартошак то Марек Цыльяк.

Возможно, с хозяевами чемпионата мира сыграла злую шутку победа над США в стартовом матче. На эмоциях подопечные Крейга Рэмзи играют ярко, но часто ошибаются там, где не нужно, или в ключевых моментах. В целом же, сборная неплохо сбалансирована как в атаке, так и в обороне.

Прогноз

Франция попробует зацепиться за очки в матче со Словакией, хотя рассчитывать на победу французов, пожалуй, не стоит. Учитывая сценарий поединка Словакии и Германии, прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03. 0