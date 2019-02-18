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    ЦСКА и «Витязь» могут сыграть результативный поединок

    ЦСКА — «Витязь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 18 февраля 2019 года

    КХЛ ЦСКА Витязь
    Прогноз на ЦСКА — «Витязь»
    Ларс Йоханссон, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля 2019 года московский ЦСКА примет подольский «Витязь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Витязь».
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    ЦСКА

    В прошлой игре ЦСКА дома разобрался со «Слованом» (4:1), выиграв седьмой матч подряд и первым в КХЛ набрал 100 очков в регулярке. ЦСКА уверенно лидирует в общей таблице, опережая на три очка СКА.

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    Дубль в игре со «Слованом» сделал форвард Константин Окулов, по шайбе забросили Максим Мамин и Линден Вей. Среди других лидеров — вратари Илья Сорокин и Ларс Йоханссон, защитники Никита Нестеров, Алексей Марченко, Мэт Робинсон, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Максим Шалунов.

    У ЦСКА самая надежная оборона в КХЛ — в среднем лишь 1,24 пропущенные шайбы за матч. Атака также входит в пятерку сильнейших, и лишь большинство чуть слабее — 20,7% реализации и 9-й показатель.

    «Витязь»

    В прошлом матче «Витязь» на выезде проиграл «Локомотиву» (3:4) — это пятое поражение подряд и шестое в последних семи матчах. Хотя пока что «Витязь» сохраняет седьмое место на Западе, но «Сочи» отстает всего на один балл, а «Динамо Рига» — на три.

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    Дубль в игре с «Локомотивом» оформил нападающий Павел Чернов, еще одну шайбу забросил Михал Ржепик. Среди лидеров команды также вратарь Йони Ортио, защитник Войцех Мозик, нападающие Берна Рендулич, Миро Аалтонен, Алексей Семин.

    Почти по всем показателям статистики «Витязь» занимает места в конце второго десятка в КХЛ. Лишь по игре в большинстве клуб из Подольска приближается к топ-10 — 18,9% и 12-й показатель.

    Прогноз

    Сомнений в победе ЦСКА практически нет, но в последнее время обе команды играют достаточно результативно, так что прогноз на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,97. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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