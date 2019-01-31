«Амур» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года хабаровский «Амур» примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 12:30 мск. Прогноз на «Амур» — «Кунь Лунь».

«Амур»

В прошлом поединке «Амур» на выезде уничтожил «Адмирал» (7:0), выиграв во второй раз подряд после десяти кряду поражений, и во второй раз всухую (до этого был повержен «Салават» 3:0). Хабаровчане сумели подняться на предпоследнее место Востока, потеснив как раз «Адмирал».

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Героем матча стал вратарь Марек Лангхаммер, который отразил 26 бросков, отдал результативную передачу и сделал второй шатаут в сезоне, причем во втором матче подряд. Нападающие Томас Зохорна, Александр Кузнецов, Валентин Пьянов и защитник Никита Камалов оформили по голу и передаче, по шайбе забросили защитники Виталий Атюшов, Ян Коларж, форвард Денис Голубев.

По всем показателям статистики «Амур» занимает места от 20-го и ниже, но хуже всего у хабаровчан дела с игрой в меньшинстве — 73,1% надежности, что является самым низким показателем в КХЛ.

«Кунь Лунь»

В прошлом матче «Кунь Лунь» взял реванш у «Авангарда» (5:2), прервав серию из шести поражений подряд. Представитель Китая занимает десятое место на Востоке, и от зоны плей-офф команду отделяет семь очков.

Результат в игре с «Авангардом» сделали лидеры — Вели-Матти Савинайнен оформил дубль, Оли Палола и Брэндон Йип забросили по шайбе, Мартин Сен-Пьер отдал две передачи, а Дрю Шор трижды ассистировал партнерам. Еще один гол на счету защитника Зака Юэна.

«Кунь Лунь» входит в топ-10 команд КХЛ по надежности меньшинства (82%), но у команды ниже среднего атака, и очень слабая защита в целом — три пропущенные шайбы за матч и 22-й показатель в Лиге.

Прогноз

«Амур» выдал два невероятно сильных матча, и будто сам не похож на себя, но насколько хватит запала хабаровчан? Прогнозируем победу «Кунь Луня» в матче с коэффициентом 2,03 — китайской команде очки сейчас нужны намного больше, пока еще есть шансы на плей-офф. 0