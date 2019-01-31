ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Кононов выиграл первый трофей со «Спартаком» Юрген КлоппМолчание «Ливерпуля», «МанСити» и «МЮ». Топ-клубы отказываются от покупок в январе «Зенит» — «Ростов»«Зенит» хлопнул дверью, а Карпин получил то, что хотел
  • 00:49
    • «Милан» выбил «Наполи» из Кубка Италии, Пентек оформил дубль
  • 23:40
    • Федун: Увидел игру «Спартака», о которой всегда мечтал
  • 21:50
    • «Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл «Кубок Матч Премьер»
  • 20:45
    • Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев
  • 20:38
    • «Вильярреал» вернул тренера, уволенного полтора месяца назад
  • 19:34
    • «Салават Юлаев» уступил «Йокериту»
  • 19:21
    • СКА на выезде победил «Магнитку»
    Все новости спорта

    «Кунь Лунь» может прервать победную поступь «Амура»

    «Амур» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 января 2019 года

    КХЛ Амур Куньлунь Ред Стар
    Прогноз на «Амур» — «Кунь Лунь»
    Команда «Амур»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года хабаровский «Амур» примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 12:30 мск. Прогноз на «Амур» — «Кунь Лунь».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Амур»

    В прошлом поединке «Амур» на выезде уничтожил «Адмирал» (7:0), выиграв во второй раз подряд после десяти кряду поражений, и во второй раз всухую (до этого был повержен «Салават» 3:0). Хабаровчане сумели подняться на предпоследнее место Востока, потеснив как раз «Адмирал».

    Все прогнозы на хоккей

    Героем матча стал вратарь Марек Лангхаммер, который отразил 26 бросков, отдал результативную передачу и сделал второй шатаут в сезоне, причем во втором матче подряд. Нападающие Томас Зохорна, Александр Кузнецов, Валентин Пьянов и защитник Никита Камалов оформили по голу и передаче, по шайбе забросили защитники Виталий Атюшов, Ян Коларж, форвард Денис Голубев.

    По всем показателям статистики «Амур» занимает места от 20-го и ниже, но хуже всего у хабаровчан дела с игрой в меньшинстве — 73,1% надежности, что является самым низким показателем в КХЛ.

    «Кунь Лунь»

    В прошлом матче «Кунь Лунь» взял реванш у «Авангарда» (5:2), прервав серию из шести поражений подряд. Представитель Китая занимает десятое место на Востоке, и от зоны плей-офф команду отделяет семь очков.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Результат в игре с «Авангардом» сделали лидеры — Вели-Матти Савинайнен оформил дубль, Оли Палола и Брэндон Йип забросили по шайбе, Мартин Сен-Пьер отдал две передачи, а Дрю Шор трижды ассистировал партнерам. Еще один гол на счету защитника Зака Юэна.

    «Кунь Лунь» входит в топ-10 команд КХЛ по надежности меньшинства (82%), но у команды ниже среднего атака, и очень слабая защита в целом — три пропущенные шайбы за матч и 22-й показатель в Лиге.

    Прогноз

    «Амур» выдал два невероятно сильных матча, и будто сам не похож на себя, но насколько хватит запала хабаровчан? Прогнозируем победу «Кунь Луня» в матче с коэффициентом 2,03 — китайской команде очки сейчас нужны намного больше, пока еще есть шансы на плей-офф. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Бостон — Виннипег
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Сегодня в 03:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Трактор — Витязь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Страсбур — Бордо
  • Сегодня в 20:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бетис — Эспаньол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Уотфорд
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Сегодня в 23:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Питтсбург — Тампа-Бэй
  • Завтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Баффало
  • Завтра в 04:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Игроки «МЮ»
  • Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал»
    • 16:59 26/01/2019     Софья Самодурова
  • Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебром
    • 09:14 26/01/2019     Тьерри Анри
  • Ценные уроки Анри. Инсайдерская история
    • 15:38 28/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Амур» — «Кунь Лунь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года хабаровский «Амур» примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 12:30 мск.
    Тоже интересно
    Иван Перишич Футбол Трансферный дайджест. 22-28 январяКуда может уйти из «Интера» Перишич, кого «Бавария» не хочет отпускать в ПСЖ, кем «Арсенал» надеется залатать дыру в обороне и другие трансферные новости последних дней 28/01/2019 в 23:140
  • 19:06
    • Сборная Катара разгромила команду ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии
  • 17:35
    • «Вильярреал» отправил в отставку главного тренера
  • 17:19
    • Несколько европейских клубов интересуются Азмуном
    Тьерри Анри Футбол Ценные уроки Анри. Инсайдерская историяМолодой специалист не сумел стать своим в «Монако» 28/01/2019 в 15:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли Сульшер побеждать с «МЮ»?
  • 2.98
    •
  • 00:57
    • «МЮ» спасся от поражения в матче с «Бернли»
  • 23:16
    • Остапенко сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Петербурге
  • 23:00
    • Семин: Все закономерно, «Спартак» был сильнее
    Хоккеисты «Нью-Джерси» Хоккей НХЛ. Передача Малкина, четвертая кряду победа «Филадельфии»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 января Вчера в 09:050
  • 17:03
    • «Ювентус» взял в аренду защитника «Лацио»
  • 16:55
    • Ракитич готов продлить контракт с «Барселоной»
  • 16:16
    • Крамник объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие