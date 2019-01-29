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    «Питтсбург» Малкина обязан побеждать «Нью-Джерси»

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч НХЛ 29 января 2019 года

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Питтсбург» — «Нью-Джерси»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 29 января 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Нью-Джерси».
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    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде был разбит «Вегасом» (3:7), проиграв третий матч из последних четырех. Хотя «Пингвинз» все еще входят в зону плей-офф Востока, они опустились уже на 4-е место в Столичном дивизионе, отставая на одно очко от «Коламбуса» и на четыре опережая «Каролину».

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    Снова провалился вратарь Кэйси ДеСмит, пропустив шесть шайб с 34 бросков. По шайбе забросили лидеры атаки Фил Кессел, Сидни Кросби и Доминик Симон, Джейк Гюнецель отдал два ассиста, не ушел без результативной передачи российский топ-форвард Евгений Малкин. Травмированы защитник Джастин Шульц и нападающий Зак Астон-Риизе

    У «Питтсбурга» одна из лучших в НХЛ линий нападения — в среднем 3,5 шайбы за игру (5-е место), в топ-5 входят и спецбригады, причем меньшинство второе в Лиге (84,2%), но при этом нестабильные вратари и слабая оборона — в среднем за матч «Пингвинз» пропускают три шайбы (17-е место).

    «Нью-Джерси»

    В прошлом матче «Нью-Джерси» дома проиграл «Анахайму» (2:3), уступив в третьем матче подряд и в шестом из последних восьми. «Дэвилз» опустились на последнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 15 очков.

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    Слабо сыграл вратарь Маккензи Блэквуд, пропустив три шайбы с 14 бросков, зато форвард Йеспер Брэтт оформил гол+пас, шайба на счету Маркуса Йоханссона, две передачи отдал защитник Уилл Бутчер. Среди лидеров выделим защитника Дэймона Сиверсона, нападающих Блэйка Колмэна, Трэвиса Зейджака, Кайла Палмьери и травмированного Тейлора Холла.

    «Нью-Джерси» может похвастаться 4-й лучшей надежностью в меньшинстве — 84,2%. Но на этом сильные стороны команды исчерпаны — слабая атака, большинство, и ужасная оборона, пропускающая в среднем 3,38 шайб за игру (5-й худший показатель в НХЛ).

    Прогноз

    Соперники сыграли два матча в сезоне, и оба раза победу праздновал «Нью-Джерси» — 5:1 на выезде и 4:2 дома. Пора «Питтсбургу» брать реванш — прогноз на победу «Пингвинз» в основное время с коэффициентом 1,81. 0

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Нью-Джерси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 29 января 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча — 03:00 мск.
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