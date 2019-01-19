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    «Ванкувер» и «Баффало» снова могут сыграть вничью в основное время

    «Ванкувер» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 января 2019 года

    НХЛ Ванкувер Кэнакс Баффало Сэйбрз
    Прогноз на «Ванкувер» — «Баффало»
    Николай Голдобин, «Ванкувер»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Баффало».
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    «Ванкувер»

    В прошлом поединке «Ванкувер» дома в серии буллитов уступил «Эдмонтону» (2:3) — это четвертое поражение в последних пяти поединках. «Кэнакс» занимают пятое место в Тихоокеанском дивизионе, находясь всего в одном очке от зоны плей-офф Запада.

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    Гол+пас в игре с «Ойлерс» оформил Макаэль Гранлуд, еще одна шайба на счету Брэндона Саттера. Среди ключевых игроков выделим защитника Александра Эдлера, нападающих Брока Бозера, россиянина Николая Голдобина, Бо Хорвата. Травмирован лучший бомбардир команды Элиас Петтерссон.

    По всем показателям «Ванкувер» занимает места в районе 20-х мест НХЛ, не имея почти никаких явных сильных сторон. По сути, «Кэнакс» плохо выглядят в любом компоненте.

    «Баффало»

    В прошлом матче «Баффало» на выезде в овертайме дожал одного из лидеров НХЛ «Калгари» (4:3), прервав серию из трех поражений. Но в целом в последних 10 матчах у «Сэйбрз» лишь три победы, и они выпали из зоны плей-офф Востока, отставая от 8-го места на два очка.

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    Лидер команды нападающий Джек Айхель набрал гол+пас, и принес «Баффало» победу. По шайбе в основное время забросили защитник Расмус Далин, Эван Родригес и защитник Джейк Маккейб. Среди лидеров также защитник Расмус Ристолайнен, нападающие Джефф Скиннер, Сэм Райнхарт.

    Относительно неплохо у «Баффало» выглядит оборона, показывающая 82.1% надежности в меньшинстве (9-е место) и пропускающая в среднем 2,96 шайб за игру (15-е). Но по игре в атаке «Сэйбрз» занимают места в конце второго — начале третьего десятков.

    Прогноз

    В первом матче «Баффало» дома обыграл «Ванкувер» в серии буллитов (4:3). Сейчас от команд также можно ждать упорный поединок, так что рискнем с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 3,90. 0

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    Прогноз на «Ванкувер» — «Баффало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 06:00 мск.
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