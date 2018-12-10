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    «Монреаль» нанесет седьмое подряд поражение «Чикаго» Анисимова

    «Чикаго» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 декабря 2018 года

    НХЛ Монреаль Канадиенс Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз на «Чикаго» — «Монреаль»
    Артем Анисимов, «Монреаль»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Монреаль».
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    «Чикаго»

    В прошлом игре «Чикаго» на выезде уступил «Вегасу» (3:4), проиграв свой шестой матч подряд. Кризис «Блэхокс» продолжается — на данный момент они занимают последнее место в Центральном дивизионе, и предпоследнее в Западной конференции (хуже только «Лос-Анджелес»).

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    В игре с «Вегасом» шайбами отметились лидеры команды — Джонатан Тэйвз, Дилан Строум и наш Артем Анисимов, для которого этот гол стал третьим в последних пяти матчах. Два ассиста на счету защитника Данкана Кита, но слабо сыграл вратарь Кори Кроуфорд, пропустив четыре шайбы с 36 бросков. Среди ключевых игроков команды выделим также нападающих Патрика Кэйна и Алекса ДэБринкета. Травмирован защитник Брэндон Дэвидсон.

    «Чикаго», как одна из худших команд НХЛ, показывает такую же ужасную статистику. К примеру, по игре в большинстве «Блэкхокс» абсолютно худшие в Лиге (11,5% реализации), по игре в обороне предпоследние (в среднем 3,70 пропущенных шайб за матч), а лучший результат — это 25-е место по количеству заброшенных шайб (в среднем 2,73 за игру).

    «Монреаль»

    В прошлом матче «Монреаль» на выезде в канадском дерби разобрался с «Оттавой» (5:2). Эта победа стала для команды второй подряд и третьей в четырех последних матчах, хотя до этого «Канадиенс» шли на серии из пяти поражений. «Монреаль» занимает 4-е место в Атлантическом дивизионе и продолжает борьбу за зону плей-офф.

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    В игре с «Оттавой» хорошо проявил себя нападающий Пол Байрон, оформив дубль. Гол+пас у лучшего защитника-бомбардира «Монреаля» Джеффа Питри. По шайбе на счету Эндрю Шоу и Брендана Галлахера. Среди ключевых игроков также нападающие Макс Доми, Джонатан Дрюэн, Томаш Татар. Травмированы защитник Ноа Юулсен и нападающий Йоэль Армиа.

    Несмотря на то, что «Монреаль» идет в зоне плей-офф Востока, их статистика далека от идеальной. Лишь по игре в атаке «Канадиенс» входят в топ-15 команд Лиги — в среднем 3,14 шайб за матч. При этом по игре в большинстве команда третья худшая в НХЛ — лишь 14,1% реализации.

    Прогноз

    С учетом кризиса «Чикаго» есть смысл поставить на победу «Монреаля» в матче с коэффициентом 2,07. «Канадиенс» продолжают борьбу за зону плей-офф и в последних играх набрали неплохой ход. 0

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    Прогноз на «Чикаго» — «Монреаль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча — 02:00 мск.
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