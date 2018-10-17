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    Рискнут ли «Питтсбург» и «Ванкувер» сыграть активно со старта матча?

    «Питтсбург» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 октября 2018 года

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Ванкувер Кэнакс
    Прогноз на «Питтсбург» — «Ванкувер»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 октября 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Ванкувер».
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    «Питтсбург»

    В прошлом поединке «Питтсбург» на выезде в серии буллитов уступил «Монреалю» (3:4), хотя вел в счете по ходу матча со счетом 2:0. Это поражение стало для команды вторым в четырех матчах со старта чемпионата, но очки «Пингвинз» набирали в трех играх.

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    Шикарный старт сезона выдает российский лидер атак команды Евгений Малкин, на счету которого уже 8 (1+7) очков в четырех играх. Немного отстают от него форвард Филл Кессел (4+3) и защитник Крис Летанг (0+6), а вот вратарь Мэтт Мюррей выглядит слабо и пока проигрывает конкуренцию Кэйси Де Смиту, который, наоборот, демонстрирует отличные результаты. Что касается травмированных, под вопросом участие в матче основного защитника Джастина Шульца.

    Традиционно для прошлого сезона, «Питтсбург» много пропускает — четыре шайбы в среднем за игру и это один из худших показатель в НХЛ на данный момент. Зато забивают «Пингвинз» немало (в среднем 3,75 шайбы за матч), и компенсируют плохую оборону хорошей игрой в меньшинстве — 92,3% надежности (3-й результат).

    «Ванкувер»

    В прошлом матче «Ванкувер» на выезде обыграл «Флориду» (3:2), одержав свою вторую подряд победу после двух поражений. Но стоит отметить, что у «Кэнакс» убийственный стартовый график — это была четвертая игра на выезде подряд и впереди у канадской команды еще два матча в гостях. В целом в пяти играх у «Кэнакс» три победы, что весьма неплохо.

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    Лидерами команды на старте сезона являются вратарь Андерс Нильссон (95% отраженных бросков), защитник Александр Эдлер, нападающие Свен Бертчи, Бо Хорват и Элиас Петтерссон, но участие последнего в игре с «Питтсбургом» под вопросом из-за травмы, и это очень плохие новости для «Ванкувера», так как швед в пяти матчах набрал уже 8 (5+3) очков. Также в лазарете пребывают голкипер Тетчер Демко, нападающие Дерек Дорсетт и Джей Бигль.

    «Ванкувер» демонстрируют схожие с «Питтсбургом» статистические показатели — хорошая игра в меньшинстве (88% надежности), но слабая игра в обороне в целом (3,40 пропущенных шайб в среднем за матч). При этом неплохая результативность атаки (3,8 шайб за матч) и большинства (26,3% реализации).

    Прогноз

    По мнению букмекеров, однозначный фаворит поединка «Питтсбург». Мы же рекомендуем ставку на время первого гола с 9-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,02. Учитывая нестабильность обороны соперников, ставка рискованная, но «Кэнакс» в последних двух играх не пропускали раньше 16-й минуты. 0

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 октября 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 02:00 мск.
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