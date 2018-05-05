«Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 5 мая

«Вегас»

В прошлом матче «Вегас» на выезде потерпел сухое поражение от «Сан-Хосе» (0:4), не сумев развить успех после победы в третьем матче. Сейчас счет в серии вновь стал ничейным 2:2 – следующий поединок команды проведут в Лас-Вегасе, а затем снова вернутся в Сан-Хосе.

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Впервые в плей-офф «Вегасу» не удалось забросить ни одной шайбы, хотя по воротам «Сан-Хосе» команда нанесла 34 броска в створ. Не лучшим образом сыграла вторая тройка «Найтс» — Джеймс Нил, Эрик Хаула и Алекс Тух заработали отрицательную полезность «-2». Не лучшая игра вышла у вратаря Марка-Андре Флери, который пропустил четыре гола с 32 бросков.

«Вегасу» не удалось реализовать свои моменты, которых команда создала достаточное количество. Кроме того, у «Найтс» было пять попыток реализовать большинство, но ни одной из них «Рыцари» не использовали.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» удалось сравнять счет в серии, которая теперь, по сути, начинается заново. Впервые в противостоянии с «Найтс» «Шаркс» удалось одержать сухую победу, которая стала второй в текущем плей-офф. Первую «Акулы» одержали в первом же матче с «Анахаймом» (3:0) в первом раунде.

Любопытно, что у «Сан-Хосе» голами отметились все четыре тройки нападения – отличились Джо Павелски, Йонас Донской, Маркус Соренсен и Томаш Гертл. По две результативные передачи отдали защитник Бренден Диллон и нападающий Логан Кутюр. Но героем поединка стал голкипер Мартин Джонс, который отразил все 34 броска в створ и оформил шатаут.

«Сан-Хосе» одержал победу благодаря надежной игре Джонса и лучшей реализации своих моментов. Но в целом отмечаем очередную равную игру команд, которая позволяет надеяться на все семь возможных матчей в серии.

Прогноз

1,74Победа «Вегаса» в матче

«Вегас» проиграл, но теперь серия возвращается на лед «Найтс», где подопечные Жерара Галлана выглядят гораздо сильнее. Рекомендуем ставку на победу «Вегаса» в матче с коэффициентом 1,74.

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