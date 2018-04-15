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    «Анахайм» — «Сан-Хосе». Продолжаем ставить на тотал меньше

    «Анахайм» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 апреля

    НХЛ Анахайм Дакс Сан-Хосе Шаркс
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    Эвандер Кейн
    Эвандер Кейн
    Getty images
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 15 апреля «Анахайм Дакс» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча – 05:30 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Сан-Хосе».

    «Анахайм»

    В первой игре «Анахайм» дома неожиданно всухую проиграл «Сан-Хосе» (0:3). Это поражение стало первым после серии из пяти подряд побед в регулярном чемпионате, первым сухим с 25 февраля и лишь вторым сухим поражением дома в сезоне. До этого «Дакс» не забрасывали шайб при родных болельщиках в игре с «Калгари» на самом старте сезона – 10 октября (0:2).

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    Ни Райана Гетцлафу, ни Корри Перии, ни Рикарду Райккелю – трем лучшим бомбардирам команды в регулярном чемпионате – не удалось распечатать ворота соперника. Но и шансов у «Анахайма» было не так уж много. А роковым для команды стал отрезок с 8-й по 16-ю минуты второго периода, когда «Сан-Хосе» забросил все три шайбы. Отметим, что из-за травм не могут помочь команде защитники Кэвин Биекса и Кэм Фаулер.

    «Анахайм» не славится слишком результативной атакой, но все же сухие поражения большая редкость для «Дакс». Не лучшим образом сыграла и оборона, позволив «Сан-Хосе» нанести по воротам Джона Гибсона 34 броска. Кроме того, «Анахайм» заработал семь удалений – это слишком много для плей-офф.

    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» в первом же матче серии с «Анахаймом» удалось выполнить задачу-минимум, взяв победу на выезде. Хотя в регулярном чемпионате «Шаркс» проиграли пять из последних шести матчей, а сухую победу в последний раз одержали 9 марта в игре с «Сент-Луисом» дома (2:0). Более того, это лишь вторая сухая победа на выезде в сезоне. Первую «Акулы» одержали на старте регулярки 21 октября в игре с «Нью-Джерси» (3:0).

    Ближайшие события

    «Сан-Хосе» получил хорошее психологическое преимущество после стартовой победы, а героями матча стали вратарь Мартин Джонс, отразивший все 25 бросков соперника и оформивший шатаут, а также два звездных форварда Эвеандер Кэйн и Джо Павелски. Первый забросил две шайбы, второй дважды ему ассистировал. Еще одну шайбу забросил защитник Брент Бернс, так что первая пятерка сделала результат для «Шаркс». Отметим, что в лазарете по-прежнему остаются защитник Йоаким Райан, нападающие Джо Торнтон и Баркли Гудро.

    «Сан-Хосе» идеально сыграл в обороне, не позволив «Анахайму» отличиться. К тому же команда реализовала большинство, и очень вовремя выстрелили лидеры нападения. Практически идеальный матч от «Шаркс».

    Прогноз

    1,75ТМ 5,5

    В первом матче соперники подтвердили реноме оборонительных команд. И пока что нет особых предпосылок к тому, чтобы сценарий противостояния изменился. А значит продолжаем ставить на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,75.

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