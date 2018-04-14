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    «Вегас» и «Лос-Анджелес» снова не забросят много шайб

    «Вегас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля

    НХЛ Вегас Голден Найтс Лос-Анджелес Кингз
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    Марк-Андре Флери
    Марк-Андре Флери
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 14 апреля «Вегас Голден Найтс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча – 05:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Лос-Анджелес».

    «Вегас»

    В первом в истории франшизы матче плей-офф «Вегас» сумел обыграть дома «Лос-Анджелес» (1:0). Эта победа стала не только первой в истории в плей-офф для «Найтс», но сразу же первой «сухой».

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    Героем поединка стал вратарь Марк-Андре Флери, который оформил свой пятый в сезоне шатаут, отразив все 30 бросков «Кингз». Также на руку «Вегасу» сыграл ранний гол в исполнении защитника Ши Теодора. Причем ассистировал ему форвард четвертой тройки Томаш Носек. Отметим, что в лазарете команды по-прежнему остается защитник Лука Сбиса.

    «Вегас» забросил быстрый гол, что вместе с хорошей игрой Флери и надежной обороной предопределило общий успех «Найтс» в матче. Однако «Рыцари», которые являлись одной из самых результативных команд регулярки, явно не сумели реализовать свой потенциал в атаке.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» не сумел стартовать победой в серии с «Вегасом», проиграв в первом матче на выезде (0:1). Но в целом «Кингз» имеют неплохие предпосылки к тому, чтобы все-таки взять одну победу на льду соперника, что является оптимальной задачей для команды.

    Ближайшие события

    В составе «Лос-Анджелеса» нужно выделить вратаря Джонатан Квика, который, несмотря на быстрый гол, в дальнейшем не раз спасал «Кингз» и вместе с Флери стал одной из трех звезд поединка. На его счету 27 сэйвов при 28 бросках в створ. Однако поддержать игру Квика полевым игрокам не удалось. Впервые с 17 марта «Лос-Анджелес» не забросил ни одной шайбы.

    «Лос-Анджелес» обладает самой надежной обороной в НХЛ и в первой игре с «Вегасом» подтвердил этот статус. Команда пропустила всего одну шайбу, не пропустила в меньшинстве. Но проблема в том, что «Найтс» также сыграли безошибочно в обороне, а линия нападения у «Кингз» снова разочаровала.

    Прогноз

    1,78ТМ 5,5

    В первой игре мы рискнули поставить на победу «Лос-Анджелеса». И в принципе, как показала игра и счет, такой исход матча был вполне возможен. Во втором матче соперники, скорее всего, также будут с бОльшим вниманием смотреть на свои ворота, чем атаковать чужие. Поэтому рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,78.

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    Рискнем поставить на «Лос-Анджелес» в игре с «Вегасом»«Вегас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 12 апреля
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