ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 апреля

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА на выезде достаточно неожиданно засушил СКА (1:0) и сумел повести в серии 3:2. Теперь москвичи находятся в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, и следующий матч проведут на своем льду.

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К пятой игре в состав ЦСКА вернулся также Максим Шалунов, так что теперь лазарет москвичей пуст. Кроме того, в той же игре Илью Сорокина в воротах сменил Ларс Йоханссон, который сходу оформил шатаут, отразив все 29 бросков соперника. Единственную шайбу в матче, которая и стала победной, оформил Кирилл Капризов, не забрасывавший с серии против «Йокерита»

ЦСКА четыре матча подряд не может реализовать ни одного большинства, но в двух последних поединках подопечные Игоря Никитина пропустили всего одну шайбу. Кажется, что ЦСКА нашел рецепт противодействия звездной атаке СКА и сумел использовать свою самую сильную сторону – игру в обороне.

СКА

После поражения в первом матче серии, СКА преобразился и выдал две достаточно уверенные победы. Однако после этого подопечные Олега Знарка проиграли в Москве, а теперь еще и на своем льду. Сейчас СКА находится в шаге от вылета из плей-офф.

Олег Знарок не стал менять пятерки после поражение в Москве, но судя по результату последней игры в Санкт-Петербурге, теперь должны последовать изменения составе. Не исключено, что в запас снова отправятся Вадим Шипачев и/или Патрик Торесен. Но также не работает тройка Павла Дацюка и Никиты Гусева. В двух матчах нападающие СКА не забросили ни одной шайбы.

Если в первых трех матчах серии СКА забросил 11 шайб, то в последних двух – лишь одну. У питерцев полностью выключилась атака, не получается реализовать большинство. В обороне СКА выглядит неплохо, но хуже, чем соперник, что и стало ключевым фактором двух последних поражений.

Прогноз

1,81Победа СКА в матче

СКА находится в шаге от поражения в серии и вылета из плей-офф. В двух последних матчах клуб из Санкт-Петербурга забросил лишь одну шайбу и не сумел реализовать свои моменты. Однако у питерцев по-прежнему лучшая атака в КХЛ, и вряд ли она промолчит три матча кряду. Можно присмотреться к ставке на победу СКА в матче с коэффициентом 1,81.

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