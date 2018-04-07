«Питтсбург» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону» (1:3), прервав серию из двух подряд побед. Игра с «Оттавой» станет для команды последней в регулярном чемпионате, однако перед этим «Пингвинз» сыграют важный и принципиальный матч на выезде с «Коламбусом».

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«Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе, и именно «Коламбус» является главным конкурентом «Пингвинз». Более того, в случае поражения «пингвины» могут даже выпасть из топ-тройки дивизиона – «Филадельфия» и «Нью-Джерси» также совсем рядом. В списке травмированных нападающие Дэрек Брассар и Картер Роуин. Российский нападающий Евгений Малкин набирает очки два матча подряд – на его счету три результативные передачи.

Самая сильная сторона «Питтсбурга» — это линия атаки. В среднем за матч команда забрасывает 3,26 шайбы – это 6-й результат, и реализует 25,9% большинства, что является абсолютно лучшим показателем в НХЛ. Но оборона и вратари у «Пингвинз» оставляют желать лучшего.

«Оттава»

В прошлом матче «Оттава» на выезде обыграла «Баффало» (4:2), прервав серию из двух поражений подряд. Но в целом в последних 10 матчах «Сенаторс» выиграли лишь дважды.

Благодаря победе над «Баффало» «Оттава» обезопасила свое предпоследнее место в Восточной конференции, и теоретически еще может обогнать «Монреаль». Но вряд ли это можно назвать серьезной турнирной мотивацией. В списке травмированных вратарь Майк Кондон, защитник Крис Уайдмэн, нападающие Мариан Габорик и Марк Стоун.

«Оттава» одна из худших команд Лиги по командной статистике. Ни по одному из показателей команда не входит даже в топ-25, кроме игры в атаке – в среднем 2,71 шайбы за матч. Но оборона у «Сенаторс» вообще кошмарная – в среднем 3,44 шайбы за игру и предпоследнее место в НХЛ.

Прогноз

1,685Победа «Питтсбурга» в основное время

Две встречи соперников в текущем сезоне завершились победами «Питтсбурга» (3:1 и 6:3). Сейчас также почти нет сомнений в победе «Пингвинз», которым нужны очки в борьбе за сохранение второй позиции в дивизионе. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Питтсбурга» в основное время с коэффициентом 1,685.

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