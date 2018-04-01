«Нью-Джерси» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля

«Нью-Джерси»

В прошлом матче «Нью-Джерси» дома в овертайме проиграл «Питтсбургу» (3:4), прервав серию из трех побед подряд. В целом в последних десяти матчах «Дэвилз» одержали шесть побед.

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«Нью-Джерси» продолжают заочную борьбу за выход в плей-офф с «Флоридой», занимая последнее проходное восьмое место в Восточной конференции, и опережая «Пантерз» на три очка. Но у соперника матч в запасе. В списке травмированных лишь один игрок – нападающий Маркус Йоханссон.

«Нью-Джерси» обладает неплохими спецбригадами – команда реализует 21% большинства (11-е место) и нейтрализует 82,1% меньшинства (9-е место). Что касается игры в равных составах, то у «Дэвилз» достаточно средние показатели по пропущенным и заброшенным шайба, но акцент команда делает больше на атаку.

«Айлендерс»

В прошлом поединке «Айлендерс» на выезде обыграли «Оттаву» (4:3), прервав серию из трех поражений подряд. Но в целом у «Островитян» лишь три победы в последних десяти играх.

«Айлендерс» занимают 12-е место в Восточной конференции и уже давно потеряли шансы на плей-офф. Команда докатывает регулярку, а в списке травмированных вратарь Томас Грайсс, защитник Келвин Де Хан, нападающие Алан Квин, Шейн Принц, Кейси Сизикас и россиянин Николай Кулемин, который травмирован с начала ноября и до конца сезона на лед уже не выйдет.

«Айлендерс» играют исключительно от нападения. В среднем за игру «Островитяне» забрасывают 3,16 шайб (8-й показатель) и реализуют 22,3% большинства (7-й показатель). Но при этом у клуба из Нью-Йорка практически нет вратарей и обороны – в среднем 3,58 пропущенные шайбы за матч – это абсолютно худший показатель в НХЛ.

Прогноз

1,52Победа «Нью-Джерси» в матче

В текущем сезоне соперники встречались трижды, и дважды победу праздновал «Нью-Джерси». При этом «Дэвилз» выиграли две последние игры и сейчас очки им также гораздо важнее, чем «Айлендерс». Можно присмотреться к ставке на победу «Нью-Джерси» в матче с коэффициентом 1,52.

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