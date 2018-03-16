СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 16 марта

СКА

В первом раунде плей-офф СКА в четырех матчах справился с «Северсталью», но назвать эти игры легкой прогулкой для лидера регулярного чемпионата нельзя. Дважды подопечным Олега Знарка пришлось играть овертаймы, а сама серия запомнилась парой неприятных скандалов вокруг якобы неоднозначных судейских решений.

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Так или иначе, СКА затратил минимум матчей, однако потерял из-за дисквалификации защитника Антона Белова. Также не помогут команде еще два игрока обороны из-за травм – Роман Рукавишников и Динар Хафизуллин, но эти игроки пребывают в лазарете давно. Тянут команду нападающие Никита Гусев и Павел Дацюк, которые также во многом вытащили для сборной России финал Олимпийских игр. От остальных лидеров команды ждали явно бОльшего.

В первом раунде плей-офф СКА показал достаточно результативную игру в атаке, забрасывая в среднем 3,25 шайб за матч (2-й показатель после «Йокерита»), а кроме того оказался одной из трех команд, не пропустившей ни одной шайбы в меньшинстве при 11 попытках у «Северстали». Однако большинство у питерцев было далеко не самым лучшим, а в среднем две пропущенные шайбы за матч — это многовато для команды уровня СКА в матче с таким скромным соперником как «Северсталь».

«Локомотив»

В предыдущей серии «Локомотив» также в четырех матчах прошел «Торпедо», не затратив лишних поединков, что должно было помочь команде сэкономить силы. С другой стороны, ярославцы также в двух матчах дожимали соперника лишь в овертаймах.

В серии с «Торпедо» отлично показали себя вратарь «Локомотива» Алексей Мурыгин, отражавший в среднем 94,9% бросков соперника. Кроме того, затащили результат легионеры – шведский защитник Стэффан Кронвалл и финский форвард Петри Контиола. Что касается травмированных, то еще с регулярного чемпионата в лазарете пребывает защитник Рушан Рафиков.

«Локомотив» делает ставку на надежную игру в обороне, пропуская в среднем лишь 1,50 шайбы за матч – лучше показатель только у ЦСКА. У ярославцев также неплохие спецбригады, а особенно игра в меньшинстве, что вполне ожидаемо. Команда играет в простой и надежный хоккей.

Прогноз

1,91Время первого гола 11-60 мин.

В регулярном чемпионате СКА дважды обыграл «Локомотив» (6:1 на выезде и 1:0 дома), и сейчас также выглядит явным фаворитом серии, несмотря на некоторые проблемы в первом раунде. Но в любом случае в первом матче команды должны играть чуть более осторожно, особенно на старте поединка, так что можно присмотреться к ставке на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,91.

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