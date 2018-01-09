«Амур» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 9 января

«Амур»

В прошлом матче «Амур» дома проиграл «Югре» (1:2) и потерпел свое третье подряд поражение в регулярном чемпионате. Более того, команда не побеждает в основное время четыре матча подряд.

Все прогнозы на КХЛ

После удачного отрезка в начале декабря, «Амур» считался главным фаворитом в борьбе за плей-офф. Но неудачные результаты в последних матчах и спурт «Сибири» привели к тому, что хабаровчане выпали из зоны плей-офф. Отставание от «Сибири» составляет одно очко, и у «Амура» два матча в запасе, но нужно побеждать.

В последних матчах у «Амура» проблемы с результативностью – всего четыре шайбы в четырех играх в основное время. В целом по большинству статистический показателей «Амур» показывает посредственные результаты, кроме игры в большинстве – 22,2% реализации и 4-й результат в КХЛ.

«Барыс»

Если у «Амура» проблемы, то «Барыс» на грани катастрофы. Клуб из Казахстана идет на серии из шести поражений подряд и в прошлом матче также проиграл «Югре» (2:3).

В целом из последних 17 матчей «Барыс» проиграл 15-ть и откатился на десятое место в Восточной конференции. Победа в игре против «Амура» это, по сути, последний шанс остаться в гонке за места в плей-офф, так как сейчас «Барыс» отстает от «Сибири» на семь очков и на шесть от «Амура».

В списке травмированных клуба только защитник Артем Лихотников, а главная проблема в «Барысе» кроется, скорее всего, внутри коллектива и в психологии.

Прогноз

1,60ТМ 5,5

Обе команды нуждаются в победе, а для «Барыса» она и вовсе критически важна. Кроме того, в последних матчах и «Амур» и «Барыс» испытывают проблемы с результативностью. Так что вероятность открытой результативной игры, пожалуй, невысока. Есть смысл присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,60.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook