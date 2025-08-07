Викинг — Истанбул Башакшехир. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Викинг
Истанбул Башакшехир
«Викинг»
Турнирное положение: Норвежцы уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда банально не заметила «Копер».
При этом «Викинг» победил трижды кряду. Причем команда в этих поединках сумела отличиться 15 забитыми мячами.
Викинг — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Викинг» сумел одолеть «Копер» (5:3).
До того команда расправилась с «Брюне» (3:1). Да и первый поединок с «Копером» завершился яркой викторией (7:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Викинг» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Викинг» постепенно набирает в плане стабильности результатов. При этом команда имеет не столь надежные тылы.
Причем «Викинг» в своем чемпионате находится на 1 строчке турнирной таблицы. В среднем команда забивает чуть реже 3 мячей за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Норвежцы уж точно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: Стамбульцы удачно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.
Причем «Истанбул Башакшехир» в двух матчах с «Черно Море» не пропустил ни разу. Вообще же, победный сериал составляет уже 4 матча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Стамбульцы переиграли «Черно Море» (4:0).
До того команда нанесла поражение тому же сопернику (1:0). А вот чуть ранее она минимально одолела «Фортуну» Дюссельдорф (1:0).
При этом «Истанбул Башакшехир» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» нынче выглядит весьма выгодно. Да и не пропускают турки уже 3 матча кряду.
При этом «Истанбул Башакшехир» в летнем цикле еще не проигрывал. В пяти матчах команда пропустила лишь однажды, да и в атаке смотрелась выгодно.
Команда явно намерена пробиться в осеннюю стадию турнира. Да и подбор игроков у турок по именам выглядит весьма выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка постарается найти бреши в слабой обороне норвежцев.
Статистика для ставок
- «Истанбул Башакшехир» в предыдущем раунде квалификации не пропустил ни разу в двух матчах
- «Викинг» победил в 3 своих последних поединках
- Турки не пропускают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Викинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: «Истанбул Башакшехир» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в активных атаках.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона норвежцев частенько дает сбои.
Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» за 2.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25