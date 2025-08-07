Викинг — Истанбул Башакшехир. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Викинг» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Викинг» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Викинг»

Турнирное положение: Норвежцы уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда банально не заметила «Копер».

При этом «Викинг» победил трижды кряду. Причем команда в этих поединках сумела отличиться 15 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Викинг» сумел одолеть «Копер» (5:3).

До того команда расправилась с «Брюне» (3:1). Да и первый поединок с «Копером» завершился яркой викторией (7:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Викинг» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Викинг» постепенно набирает в плане стабильности результатов. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

Причем «Викинг» в своем чемпионате находится на 1 строчке турнирной таблицы. В среднем команда забивает чуть реже 3 мячей за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Норвежцы уж точно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: Стамбульцы удачно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

Причем «Истанбул Башакшехир» в двух матчах с «Черно Море» не пропустил ни разу. Вообще же, победный сериал составляет уже 4 матча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Стамбульцы переиграли «Черно Море» (4:0).

До того команда нанесла поражение тому же сопернику (1:0). А вот чуть ранее она минимально одолела «Фортуну» Дюссельдорф (1:0).

При этом «Истанбул Башакшехир» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» нынче выглядит весьма выгодно. Да и не пропускают турки уже 3 матча кряду.

При этом «Истанбул Башакшехир» в летнем цикле еще не проигрывал. В пяти матчах команда пропустила лишь однажды, да и в атаке смотрелась выгодно.

Команда явно намерена пробиться в осеннюю стадию турнира. Да и подбор игроков у турок по именам выглядит весьма выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка постарается найти бреши в слабой обороне норвежцев.

Статистика для ставок

«Истанбул Башакшехир» в предыдущем раунде квалификации не пропустил ни разу в двух матчах

«Викинг» победил в 3 своих последних поединках

Турки не пропускают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Викинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Истанбул Башакшехир» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в активных атаках.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона норвежцев частенько дает сбои.

Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25