ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий ДьяковВиталий Дьяков: В матче с «Краснодаром» в атаке «Динамо» было полный ноль Андрей КобелевАндрей Кобелев: В матче «Зенита» и ЦСКА борьбы увидели больше, чем футбола «Челси»Продающий клуб — это не оскорбление. Почему «Челси», «Ливерпуль» и другие не боятся отпускать игроков
  • 15:26
    • «Ахмат» официально объявил о назначении Станислава Черчесова главным тренером
  • 15:58
    • The Athletic: «Эвертон» работает над арендой Грилиша из «Манчестер Сити»
  • 15:20
    • Полузащитник Карлос Висенте не перейдет в «Краснодар» из «Алавеса»
  • 14:51
    • Бразильский нападающий перешел из «Ботафого» в «Оренбург»
  • 12:23
    • Сборная России сыграет с Катаром 7 сентября
  • 09:13
    • «Спортинг» включил в заявку Мангаша на предстоящий сезон
  • 07:36
    • Рублев проиграл Фритцу в 1/4 финала турнира в Торонто
    Все новости спорта

    Стамбульцы удачно погостят в Норвегии

    Викинг — Истанбул Башакшехир. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Истанбул Башакшехир Прогнозы на Футбол Турции Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Викинг» — «Истанбул Башакшехир»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Истанбул Башакшехир»
    7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Викинг» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Викинг» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Викинг

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Викинг 20:00 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •

    «Викинг»

    Турнирное положение: Норвежцы уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда банально не заметила «Копер».

    При этом «Викинг» победил трижды кряду. Причем команда в этих поединках сумела отличиться 15 забитыми мячами.

    Викинг — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Викинг» сумел одолеть «Копер» (5:3).

    До того команда расправилась с «Брюне» (3:1). Да и первый поединок с «Копером» завершился яркой викторией (7:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Викинг» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Викинг» постепенно набирает в плане стабильности результатов. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

    Причем «Викинг» в своем чемпионате находится на 1 строчке турнирной таблицы. В среднем команда забивает чуть реже 3 мячей за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Норвежцы уж точно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Стамбульцы удачно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

    Причем «Истанбул Башакшехир» в двух матчах с «Черно Море» не пропустил ни разу. Вообще же, победный сериал составляет уже 4 матча.

  • Уходит как легенда: Сон Хын Мин прощается с «Тоттенхэмом
  • Десять лет преданности, финальный трофей и теплое расставание
  • 04/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Стамбульцы переиграли «Черно Море» (4:0).

    До того команда нанесла поражение тому же сопернику (1:0). А вот чуть ранее она минимально одолела «Фортуну» Дюссельдорф (1:0).

    При этом «Истанбул Башакшехир» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» нынче выглядит весьма выгодно. Да и не пропускают турки уже 3 матча кряду.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Истанбул Башакшехир» в летнем цикле еще не проигрывал. В пяти матчах команда пропустила лишь однажды, да и в атаке смотрелась выгодно.

    Команда явно намерена пробиться в осеннюю стадию турнира. Да и подбор игроков у турок по именам выглядит весьма выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка постарается найти бреши в слабой обороне норвежцев.

    Статистика для ставок

    • «Истанбул Башакшехир» в предыдущем раунде квалификации не пропустил ни разу в двух матчах

    • «Викинг» победил в 3 своих последних поединках

    • Турки не пропускают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Викинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Истанбул Башакшехир» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в активных атаках.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона норвежцев частенько дает сбои.

    Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.42
  • Прогноз на матч ПСК — Дружба
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кайрат — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Broke Boys — Орёл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч РФШ — КуПС
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч 2DROTS — Торпедо Владимир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.95
  • Прогноз на матч Лудогорец — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лех — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Базель — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Риека — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ницца — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Викинг — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставка за 2.88, статистика, коэффициенты матча 07.08.202520:00. Стамбульцы удачно погостят в Норвегии
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры