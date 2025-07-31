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    «Аустрия» увезёт победу из Грузии?

    Спраери — Аустрия. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спраери» — «Аустрия»
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    «Аустрия» — «Легия»
    «Спраери» из Грузии сыграет против «Аустрии» из Австрии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спраери» — «Аустрия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Спаэри

  • Тбилиси
    •  Спаэри 19:00 Аустрия Вена

    Аустрия Вена

  • Вена
    •

    «Спраери»

    Турнирная таблица: «Спраери» получил путёвку в Лигу конференций после того, как выиграл Кубок Грузии у «Динамо» Тбилиси (2:2 — в основное время, 5:4 — по пенальти).

    Последние матчи: Грузинский клуб в первом матче второго раунда Лиги конференций «Спраери» проиграл «Аустрии» (0:2).

    Спаэри — Аустрия Вена: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Грузии одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и проиграл две встречи.

    «Аустрия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Австрии «Аустрия» заняла итоговое 3 место, набрав 37 очков. Выше в таблице расположились «Зальцбург» и «Штурм».

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    • Последние матчи: В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Аустрия» переиграла «Спраери» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Аустрия» одержала две победы, сыграла вничью одну встречу и в двух поединках проиграла.

    Статистика для ставок

    • «Аустрия» — бронзовый призёр чемпионата Австрии

    • «Спраери» — обладатель Кубка Грузии

    • «Аустрия» переиграла «Спраери» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.20, а победа команды «Спраери» — в 19.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Аустрия» в первом матче отгрузила грузинам два мяча, класс австрийской команды гораздо выше гостевой. Есть веротяность, что хозяева не остановятся на достигнутом, смогут отличиться и в ответном поединке.

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: В предстоящей игре можно ожидать результативного футбола.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом  2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спраери — Аустрия?

    Матч Спраери — Аустрия состоится 31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спраери — Аустрия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спраери — Аустрия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спраери — Аустрия?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спраери — Аустрия?

    Коэффициенты букмекеров: : «Аустрия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.20, а победа команды «Спраери» — в 19.00.

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    Спраери — Аустрия: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:00. «Аустрия» увезёт победу из Грузии?
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