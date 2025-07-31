Спраери — Аустрия. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Спаэри
Аустрия Вена
«Спраери»
Турнирная таблица: «Спраери» получил путёвку в Лигу конференций после того, как выиграл Кубок Грузии у «Динамо» Тбилиси (2:2 — в основное время, 5:4 — по пенальти).
Последние матчи: Грузинский клуб в первом матче второго раунда Лиги конференций «Спраери» проиграл «Аустрии» (0:2).
Спаэри — Аустрия Вена: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Грузии одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и проиграл две встречи.
«Аустрия»
Турнирная таблица: В чемпионате Австрии «Аустрия» заняла итоговое 3 место, набрав 37 очков. Выше в таблице расположились «Зальцбург» и «Штурм».
Последние матчи: В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Аустрия» переиграла «Спраери» со счетом 2:0.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Аустрия» одержала две победы, сыграла вничью одну встречу и в двух поединках проиграла.
Статистика для ставок
- «Аустрия» — бронзовый призёр чемпионата Австрии
- «Спраери» — обладатель Кубка Грузии
- «Аустрия» переиграла «Спраери» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.20, а победа команды «Спраери» — в 19.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.
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Прогноз: «Аустрия» в первом матче отгрузила грузинам два мяча, класс австрийской команды гораздо выше гостевой. Есть веротяность, что хозяева не остановятся на достигнутом, смогут отличиться и в ответном поединке.
Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: В предстоящей игре можно ожидать результативного футбола.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.02.