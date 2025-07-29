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    Сможет ли «Банфилд» подтянуться к лидерам?

    Банфилд — Барракас Сентраль. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 29 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Банфилд» — «Барракас Сентраль»
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    «Банфилд»
    29 июля в 3-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Банфилд» и «Барракас Сентраль». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банфилд» — «Барракас Сентраль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Банфилд»

    Турнирное положение: «Банфилд» стартовал в чемпионате вполне продуктивно. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Банфилд» явно поборется за выход в плей-офф. А вот отличились игроки команды всего 2 результативными ударами в 2 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Банфилд» одолел «Ньюэлл Олд Бойз» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Дефенса и Хустисией» (0:0). А вот поединок с «Крузейро» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Банфилд» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Банфилд» нынче постепенно набирает обороты. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

    Причем «Банфилд» традиционно неудачно противостоит «Барракас Сентраль». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к лидирующей группе.

    «Барракас Сентраль»

    Турнирное положение: «Барракас Сентраль» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Барракас Сентраль» набрал три очка в двух стартовых турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Барракас Сентраль» уступил «Индепендьенте Ривадавии» (0:3).

    До того команда нанесла поражение «Расингу» (1:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ривер Плейту» (0:3).

    При этом «Барракас Сентраль» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Барракас Сентраль» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 1 мяч в 2 поединках чемпионата.

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    При этом «Барракас Сентраль» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Команда явно настроена подтянуться к зоне плей-офф. А вот оборонительные редуты в последних матчах выглядят не столь монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Барракас Сентраль» забил всего 1 мяч в 2 стартовых турах

    • «Банфилд» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Банфилд» забивает в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Банфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.50 и 1.30.

    Прогноз: «Банфилд» постарается приблизиться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же тылы соперника частенько совершают сбои.

    Ставка: Победа «Банфилда» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Банфилд — Барракас Сентраль?

    Матч Банфилд — Барракас Сентраль состоится 29 июля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Банфилд — Барракас Сентраль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Банфилд — Барракас Сентраль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Банфилд — Барракас Сентраль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Банфилд — Барракас Сентраль?

    Коэффициенты букмекеров: «Банфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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    Банфилд — Барракас Сентраль: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 29.07.202502:00. Сможет ли «Банфилд» подтянуться к лидерам?
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