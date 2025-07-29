Банфилд — Барракас Сентраль. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 29 июля 2025 года

29 июля в 3-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Банфилд» и «Барракас Сентраль». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банфилд» — «Барракас Сентраль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Банфилд»

Турнирное положение: «Банфилд» стартовал в чемпионате вполне продуктивно. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Банфилд» явно поборется за выход в плей-офф. А вот отличились игроки команды всего 2 результативными ударами в 2 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Банфилд» одолел «Ньюэлл Олд Бойз» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Дефенса и Хустисией» (0:0). А вот поединок с «Крузейро» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Банфилд» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Банфилд» нынче постепенно набирает обороты. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

Причем «Банфилд» традиционно неудачно противостоит «Барракас Сентраль». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к лидирующей группе.

«Барракас Сентраль»

Турнирное положение: «Барракас Сентраль» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Барракас Сентраль» набрал три очка в двух стартовых турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Барракас Сентраль» уступил «Индепендьенте Ривадавии» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Расингу» (1:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ривер Плейту» (0:3).

При этом «Барракас Сентраль» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барракас Сентраль» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 1 мяч в 2 поединках чемпионата.

При этом «Барракас Сентраль» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Команда явно настроена подтянуться к зоне плей-офф. А вот оборонительные редуты в последних матчах выглядят не столь монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается выжать максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Барракас Сентраль» забил всего 1 мяч в 2 стартовых турах

«Банфилд» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Банфилд» забивает в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Банфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.50 и 1.30.

Прогноз: «Банфилд» постарается приблизиться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же тылы соперника частенько совершают сбои.

Ставка: Победа «Банфилда» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00