Уэльс — Лихтенштейн: прогноз (к. 2.35) и ставка на ЧМ-2026 6 июня 2025 года

6 июня в третьем туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Уэльс и Лихтенштейн. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Лихтенштейн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Уэльс

Турнирное положение: По итогам двух туров отборочного цикла Уэльс набрал четыре очка и занимает вторую позицию в группе.

Команда идет в зоне плей-офф и лишь по дополнительным показателям уступает лидеру квинтета Северной Македонии, а также на один балл опережает Казахстан.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле разошлась мировой с Северной Македонией (1:1).

Перед этим в первом туре отбора на мундиаль коллектив набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над Казахстаном (3:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Уэльс ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно если учесть явный перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Лихтенштейн

Турнирное положение: По итогам двух стартовых туров отборочного цикла Лихтенштейн остается без очков и занимает последнюю, пятую позицию в группе.

Команда лишь по дополнительным показателям уступает четвертой Бельгии, которая еще не проводила матчей квалификации, а также на три балла отстает от третьего Казахстана.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура отборочного цикла на мундиаль 2026 года сборная на домашних стенах проиграла Казахстану (0:2).

Перед этим в поединке первого тура квалификации коллектив также остался без очков, когда с результатом 0:3 теперь уже уступил Северной Македонии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Лихтенштейн неизменно терпел поражения.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который на голову превосходит их в классе.

Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Уэльс не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Уэльса забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Лихтенштейна забивали меньше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.05. Ничья — в 15.00, успех Лихтенштейна — в 84.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.23 и 4.15.

Прогноз: в пяти последних матчах гости не выиграли. При этом в четырех из них забивали меньше 2,5 голов.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяева не проиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: Уэльс не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют меньше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей гости не пропускали больше 2,5 голов.

Ставка: индивидуальный тотал Уэльса меньше 2,5 голов за 3.50