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    Возглавит ли Уэльс группу отбора на ЧМ-2026?

    Уэльс — Лихтенштейн: прогноз (к. 2.35) и ставка на ЧМ-2026 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Лихтенштейн
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    Бен Дэвис (Уэльс)
    6 июня в третьем туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Уэльс и Лихтенштейн. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Лихтенштейн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 06 Июня 2025 года

    Уэльс

  • Кардифф
    •  Уэльс 21:45 Лихтенштейн

    Лихтенштейн

  • Вадуц
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    Уэльс

    Турнирное положение: По итогам двух туров отборочного цикла Уэльс набрал четыре очка и занимает вторую позицию в группе.

    Команда идет в зоне плей-офф и лишь по дополнительным показателям уступает лидеру квинтета Северной Македонии, а также на один балл опережает Казахстан.

    Уэльс — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле разошлась мировой с Северной Македонией (1:1).

    Перед этим в первом туре отбора на мундиаль коллектив набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над Казахстаном (3:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Уэльс ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.

    Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно если учесть явный перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Лихтенштейн

    Турнирное положение: По итогам двух стартовых туров отборочного цикла Лихтенштейн остается без очков и занимает последнюю, пятую позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступает четвертой Бельгии, которая еще не проводила матчей квалификации, а также на три балла отстает от третьего Казахстана.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура отборочного цикла на мундиаль 2026 года сборная на домашних стенах проиграла Казахстану (0:2).

    Перед этим в поединке первого тура квалификации коллектив также остался без очков, когда с результатом 0:3 теперь уже уступил Северной Македонии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Лихтенштейн неизменно терпел поражения.

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    Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который на голову превосходит их в классе.

    Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Уэльс не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Уэльса забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Лихтенштейна забивали меньше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.05. Ничья — в 15.00, успех Лихтенштейна — в 84.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.23 и 4.15.

    Прогноз: в пяти последних матчах гости не выиграли. При этом в четырех из них забивали меньше 2,5 голов.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяева не проиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: Уэльс не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют меньше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей гости не пропускали больше 2,5 голов.

    Ставка: индивидуальный тотал Уэльса меньше 2,5 голов за 3.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уэльс — Лихтенштейн?

    Матч Уэльс — Лихтенштейн состоится 06 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Уэльс — Лихтенштейн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Уэльс не проиграет и тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уэльс — Лихтенштейн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Уэльс не проиграет и тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс — Лихтенштейн?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уэльс — Лихтенштейн?

    Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.05. Ничья — в 15.00, успех Лихтенштейна — в 84.00.

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    Уэльс — Лихтенштейн: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 06.06.202521:45. Возглавит ли Уэльс группу отбора на ЧМ-2026?
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