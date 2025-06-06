Уэльс — Лихтенштейн: прогноз (к. 2.35) и ставка на ЧМ-2026 6 июня 2025 года

Уэльс
Лихтенштейн
Уэльс
Турнирное положение: По итогам двух туров отборочного цикла Уэльс набрал четыре очка и занимает вторую позицию в группе.
Команда идет в зоне плей-офф и лишь по дополнительным показателям уступает лидеру квинтета Северной Македонии, а также на один балл опережает Казахстан.
Уэльс — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле разошлась мировой с Северной Македонией (1:1).
Перед этим в первом туре отбора на мундиаль коллектив набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над Казахстаном (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Уэльс ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.
Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно если учесть явный перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.
Четыре гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Лихтенштейн
Турнирное положение: По итогам двух стартовых туров отборочного цикла Лихтенштейн остается без очков и занимает последнюю, пятую позицию в группе.
Команда лишь по дополнительным показателям уступает четвертой Бельгии, которая еще не проводила матчей квалификации, а также на три балла отстает от третьего Казахстана.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура отборочного цикла на мундиаль 2026 года сборная на домашних стенах проиграла Казахстану (0:2).
Перед этим в поединке первого тура квалификации коллектив также остался без очков, когда с результатом 0:3 теперь уже уступил Северной Македонии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Лихтенштейн неизменно терпел поражения.
Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который на голову превосходит их в классе.
Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Уэльс не проиграл при тотал меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах Уэльса забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Лихтенштейна забивали меньше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.05. Ничья — в 15.00, успех Лихтенштейна — в 84.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.23 и 4.15.
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Прогноз: в пяти последних матчах гости не выиграли. При этом в четырех из них забивали меньше 2,5 голов.
Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяева не проиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: Уэльс не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют меньше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей гости не пропускали больше 2,5 голов.
Ставка: индивидуальный тотал Уэльса меньше 2,5 голов за 3.50