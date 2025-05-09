ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — АрсеналКамбека не случилось, «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов Сидни КросбиШвеция на домашнем льду, Канада с Кросби или сборная Чехии? Превью ЧМ по хоккею Усман Дембеле«ПСЖ» — «Арсенал» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Кайрат» совершит блицкриг

    Женис — Кайрат. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 9 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Прогнозы на Кайрат Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Женис» — «Кайрат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кайрат»
    9 мая в 8-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Кайрат». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Женис» в 7 стартовых матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот забила команда всего лишь 2 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Женис» уступил «Актобе» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Окжетпесом» (1:1). А вот поединок с «Елимаем» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Женис» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Женис» все никак не поймает свою игру. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

    Матчи с «Кайратом» для команды складываются исторически непросто. В 5 последних очных поединках «Женис» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой лидеру чемпионата. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: Алмаатинцы привычно борются за чемпионство. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кайрат» в 8 матчах чемпионата набрал 20 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

  • «Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
  • Разбираем причины неудачи команды Деяна Станковича
  • 05/05/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Кайрат» уверенно переиграл «Улытау» (4:1).

    До того команда нанесла поражение «Тоболу» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Кайсар» (0:0).

    При этом «Кайрат» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кайрат» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 8 поединках чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Кайрат» лишь на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Да и Дастан Сатпаев наколотил уже 6 мячей.

    Алмаатинцы победили в двух своих последних поединках. Да и опытнейший Александр Мартынович уверенно цементирует оборону команды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кайрат» постарается закрепиться на первой строчке таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Кайрат» победил в 2 своих последних поединках

    • «Женис» не побеждал в 3 последних матчах

    • Алмаатинцы пропускают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 7.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.83.

    Прогноз: Алмаатинцы намерены оторваться от преследователей, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся на заметном спаде, тогда как «Кайрат» атакует результативнее всех в лиге.

    Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Женис — Кайрат?

    Матч Женис — Кайрат состоится 09 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Женис — Кайрат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Женис — Кайрат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Женис — Кайрат?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Женис — Кайрат?

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 7.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Остапенко — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шнайдер — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Стернс — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нарди — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Диалло — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бублик — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хаддад Майа — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тьен — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч МЛ Витебск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фирнли — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Женис — Кайрат: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 09.05.202517:00. «Кайрат» совершит блицкриг
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры