Женис — Кайрат. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 9 мая 2025 года

«Женис»
Турнирное положение: «Женис» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Женис» в 7 стартовых матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот забила команда всего лишь 2 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Женис» уступил «Актобе» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Окжетпесом» (1:1). А вот поединок с «Елимаем» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Женис» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Женис» все никак не поймает свою игру. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.
Матчи с «Кайратом» для команды складываются исторически непросто. В 5 последних очных поединках «Женис» победил 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой лидеру чемпионата. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.
«Кайрат»
Турнирное положение: Алмаатинцы привычно борются за чемпионство. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Кайрат» в 8 матчах чемпионата набрал 20 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Кайрат» уверенно переиграл «Улытау» (4:1).
До того команда нанесла поражение «Тоболу» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Кайсар» (0:0).
При этом «Кайрат» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кайрат» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 8 поединках чемпионата.
При этом «Кайрат» лишь на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Да и Дастан Сатпаев наколотил уже 6 мячей.
Алмаатинцы победили в двух своих последних поединках. Да и опытнейший Александр Мартынович уверенно цементирует оборону команды.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кайрат» постарается закрепиться на первой строчке таблицы.
Статистика для ставок
- «Кайрат» победил в 2 своих последних поединках
- «Женис» не побеждал в 3 последних матчах
- Алмаатинцы пропускают в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 7.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.83.
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Прогноз: Алмаатинцы намерены оторваться от преследователей, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Номинальные хозяева нынче находятся на заметном спаде, тогда как «Кайрат» атакует результативнее всех в лиге.
Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00