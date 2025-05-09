Женис — Кайрат. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 9 мая 2025 года

9 мая в 8-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Кайрат». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Женис» в 7 стартовых матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот забила команда всего лишь 2 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Женис» уступил «Актобе» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Окжетпесом» (1:1). А вот поединок с «Елимаем» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Женис» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Женис» все никак не поймает свою игру. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

Матчи с «Кайратом» для команды складываются исторически непросто. В 5 последних очных поединках «Женис» победил 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой лидеру чемпионата. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

«Кайрат»

Турнирное положение: Алмаатинцы привычно борются за чемпионство. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Кайрат» в 8 матчах чемпионата набрал 20 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Кайрат» уверенно переиграл «Улытау» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Тоболу» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Кайсар» (0:0).

При этом «Кайрат» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кайрат» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 8 поединках чемпионата.

При этом «Кайрат» лишь на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Да и Дастан Сатпаев наколотил уже 6 мячей.

Алмаатинцы победили в двух своих последних поединках. Да и опытнейший Александр Мартынович уверенно цементирует оборону команды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кайрат» постарается закрепиться на первой строчке таблицы.

Статистика для ставок

«Кайрат» победил в 2 своих последних поединках

«Женис» не побеждал в 3 последних матчах

Алмаатинцы пропускают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.83.

Прогноз: Алмаатинцы намерены оторваться от преследователей, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся на заметном спаде, тогда как «Кайрат» атакует результативнее всех в лиге.

Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00