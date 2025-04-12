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    Реал Сосьедад — Мальорка. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Примера, 12 апреля 2025 года

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    «Реал Сосьедад»
    12 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Начало встречи — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Апреля 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 15:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» рассчитывает в следующем сезоне выступить в еврокубках. Сейчас клуб идет на 8-м месте в таблице Примеры. Набрано 41 очко в 30 встречах.

    Последние матчи: «Реал Сосьедад» находится в отличной форме. У команды трехматчевая выигрышная серия.

    Реал Сосьедад — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Ранее клуб смог победить «Вальядолид», мадридский «Реал» и «Лас-Пальмас». В этих матчах баскская команда забила 9 голов и пропустила 5 мячей.

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    Состояние команды: «Реал Сосьедад» находится на эмоциональном подъеме. В раздевалке царит радостная атмосфера. Команда нацелена продлить выигрышную серию.

    В последних четырех домашних матчах у «Реала Сосьедад» была лишь одна победа. 29 марта команда одолела «Вальядолид» (2:1).

    Можно не сомневаться, что хозяева будут владеть инициативой и действовать первым номером. «Реал Сосьедад» нацелен в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» находится на 10-й позиции в таблице Ла Лиги. Клуб набрал 40 очков.

    У островитян 11 побед, 7 ничьих и 12 поражений. Разница мячей составляет 29-37.

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    • Последние матчи: «Мальорка» уступила в двух последних матчах Примеры. Ранее команда проиграла «Валенсии» (0:1) и «Сельте» (1:2).

    Последний раз «Мальорка» выигрывала 15 марта. Клуб встречался с «Эспаньолом» и одолел соперника со счетом 2:1.

    Состояние команды: «Мальорка» показывает хорошие результаты. Клуб находится в топ-10. Скорее всего, по итогам сезона команда не вылетит в Сегунду.

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    «Мальорка» неудачно играет в гостях. В 2025 году команда еще не выигрывала на чужих полях. Последнюю выездную победу «Мальорка» одержала еще 21 декабря 2024 года, когда одолела «Хетафе» со счетом 1:0.

    В предстоящей встрече букмекеры склоняются к победе «Реала Сосьедад». Но гостей не стоит недооценивать.

    В первом круге «Мальорка» оказалась сильнее. Островитяне дома победили баскский коллектив со счетом 1:0. Единственный гол забил Абдон Пратс.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» выиграл три предыдущих матча

    • В 2025 году «Мальорка» еще не побеждала на чужих полях

    • В первом круге «Мальорка» выиграла дома со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.59 и 1.59.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» удачно играет в последнее время. Команда, скорее всего, добьется победы в родных стенах.

    Ставка: Победа «Реала Сосьедад» за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды проявят себя в атаке и в сумме забьют минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Реал Сосьедад — Мальорка?

    Матч Реал Сосьедад — Мальорка состоится 12 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Какой прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Реал Сосьедад — Мальорка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад — Мальорка?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Сосьедад — Мальорка?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 5.80.

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