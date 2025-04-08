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    Станут ли «Клинки» лидером Чемпионшипа?

    Шеффилд Юнайтед — Миллуолл: прогноз ставки на Чемпионшип 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Миллуолл»
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    Тайриз Кэмпбелл
    8 апреля в 41-м туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Миллуолл». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Миллуолл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Апреля 2025 года

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 21:45 Миллуолл

    Миллуолл

  • Лондон
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа находится на втором месте, которое выводит в Премьер-лигу.

    Команда лишь на один балл отстает от лидера «Бёрнли», а также только на один пункт опережает своего ближайшего преследователя «Лидс», который находится в зоне плей-офф за попадание в АПЛ (топ-6).

    Шеффилд Юнайтед — Миллуолл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 41-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле потерпел поражение от «Оксфорд Юнайтед» (0:1).

    Ранее «Клинки» в 32-м туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах одержали уверенную победу над «Ковентри Сити» с результатом 3:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Кларк, Дэвис, Норрингтон-Дэвис, Арбластер и Сачдев, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Юнайтед» выиграл лишь дважды при одной ничьей и одном поражении.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля все же позволяют ему рассчитывать на успех.

    Тайриз Кэмпбелл — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 10-ю голами.

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Миллуолл» по итогам 40-ка поединков английского Чемпионшипа находится на девятой позиции в середине турнирной таблицы.

    Команда на семь очков отстает от зоны плей-офф за попадание в Премьер-лигу (топ-6), а также на 13 баллов опережает зону вылета в третий дивизион.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Портсмутом» (2:1).

    Перед этим в 39-м туре национального первенства «Львы» на этот раз остались без очков, когда в чужих стенах потерпели поражение от «Сандерленда» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Уотмор, Хатчинсон, Азиз, Негли, Лавлейс, Скэнлон и Макнамара, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Миллуолл» четыре раза проиграл при трех победах.

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    Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть лучшую форму и класс соперника, а также фактор чужого поля.

    Михайло Иванович — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» не сыграл вничью и хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Миллуолл» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Миллуолла» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.60, победа «Миллуолла» — в 5.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.58.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят по итогам 1-го тайма и в основное время, ведь они все же превосходят соперника в классе и играют дома.

    Ставка: «Шеффилд Юнайтед» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.60

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    Шеффилд Юнайтед — Миллуолл: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 08.04.202521:45. Станут ли «Клинки» лидером Чемпионшипа?
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