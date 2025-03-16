Штутгарт
Байер
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы проводят не самый яркий сезон. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» на 2 очка отстает от зоны еврокубков. А вот отличилась команда 44 забитыми мячами при 39 пропущенных в свои ворота.
Штутгарт — Байер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Штутгарт» расписал мировую с «Хольштайном» (2:2).
А вот до того команда уступила «Баварии» (1:3). При этом поединок с «Хоффенхаймом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Штутгарт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Джефф Шабо — травмирован. Леонидас Стергиу — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Швабы не побеждали в 4 своих последних поединках. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.
Матчи с леверкузенцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» уступил 1 раз при 4 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Штутгарт» явно намерен запрыгнуть в первую шестерку.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» проводят довольно противоречивый сезон. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Байер» довольно неплохо атакует, отличившись 55 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 25 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» вчистую уступили «Баварии» (0:2).
До того команда была бита еще и «Вердером» (0:2). А вот еще один поединок с «Баварией» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Мартен Террье, Флориан Вирц — травмированы.
Состояние команды: «Фармацевты» недавно вылетели из Лиги чемпионов. Так что теперь можно сосредоточиться на борьбе за Серебряную салатницу.
При этом «Байер» на 8 очков отстает от лидера. Да и в кадровом плане у команды Хаби Алонсо картина не столь радужная.
Отличный сезон проводит Патрик Шик. Чешский форвард настрелял уже 16 мячей в текущем чемпионате Германии.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Шик и компания явно намерены до последнего биться за чемпионство.
Статистика для ставок
- «Байер» в среднем забивает чаще 2 голов за матч
- «Штутгарт» не побеждал в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.
«Фармацевты» после вылета из Лиги чемпионов теперь максимально сконцентрируются на чемпионской гонке.
Ставка: Победа «Байера» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40