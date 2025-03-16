16 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Байер». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы проводят не самый яркий сезон. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на 2 очка отстает от зоны еврокубков. А вот отличилась команда 44 забитыми мячами при 39 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Штутгарт» расписал мировую с «Хольштайном» (2:2).

А вот до того команда уступила «Баварии» (1:3). При этом поединок с «Хоффенхаймом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Штутгарт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Джефф Шабо — травмирован. Леонидас Стергиу — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Швабы не побеждали в 4 своих последних поединках. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.

Матчи с леверкузенцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» уступил 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Штутгарт» явно намерен запрыгнуть в первую шестерку.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» проводят довольно противоречивый сезон. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Байер» довольно неплохо атакует, отличившись 55 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 25 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» вчистую уступили «Баварии» (0:2).

До того команда была бита еще и «Вердером» (0:2). А вот еще один поединок с «Баварией» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Мартен Террье, Флориан Вирц — травмированы.

Состояние команды: «Фармацевты» недавно вылетели из Лиги чемпионов. Так что теперь можно сосредоточиться на борьбе за Серебряную салатницу.

При этом «Байер» на 8 очков отстает от лидера. Да и в кадровом плане у команды Хаби Алонсо картина не столь радужная.

Отличный сезон проводит Патрик Шик. Чешский форвард настрелял уже 16 мячей в текущем чемпионате Германии.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Шик и компания явно намерены до последнего биться за чемпионство.

Статистика для ставок

«Байер» в среднем забивает чаще 2 голов за матч

«Штутгарт» не побеждал в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

«Фармацевты» после вылета из Лиги чемпионов теперь максимально сконцентрируются на чемпионской гонке.

Ставка: Победа «Байера» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40