Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити
«Лос-Анджелес Гэлакси»
Турнирное положение: «Гэлакси» в МЛС стартовали крайне слабо. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы Западной конференции.
При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2 матчах чемпионата не набрал ни одного очка. Забила команда 1 мяч при 4 пропущенных в свои ворота.
Лос-Анджелес Гэлакси — Сент-Луис Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гэлакси» уступили «Эредиано» (0:1).
До того команда досадным образом проиграла «Ванкуверу» (1:2). При этом чуть ранее она была бита еще и «Сан-Диего» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» настрелял 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Рикард Пуч, Джозеф Пэинтсил — травмированы.
Состояние команды: «Гэлакси» вполне способны поднатореть в плане реализации. А вот тылы команды нынче не столь надежны.
Матчи с «Сент-Луис Сити» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны. «Гэлакси» постараются добыть свои первые очки в чемпионате.
«Сент-Луис Сити»
Турнирное положение: Эта команда не столь ярко стартовала в МЛС. На текущий момент она осела на 11 месте Западной конференции.
Причем «Сент-Луис Сити» в двух турах набрал 2 очка. При этом в собственные ворота команда еще не пропустила ни разу.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться одним баллом. «Сент-Луис Сити» расписал мировую с «Сан-Диего» (0:0).
До того команда не смогла обыграть «Колорадо Рэпидс» (0:0). А вот поединок с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Луис Сити» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Расмус Альм — травмирован.
Состояние команды: на данном этапе «Сент-Луис Сити» смотрится не столь уверенно. Команда не побеждает 3 матча кряду.
При этом «Сент-Луис Сити» не преуспевает в плане реализации. Команда не забила ни одного мяча в двух стартовых турах МЛС.
Между тем, команда лишь однажды в истории уступила «Гэлакси». Это случилось 2 года назад, после чего были лишь победы и ничьи.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Сент-Луис» явно не боится соперника, и уж точно постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл в 4 своих последних матчах
- «Сент-Луис Сити» еще не забивал и не пропускал в чемпионате
- «Гэлакси» не обыгрывали «Сент-Луис Сити» 2 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.01Бавария — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.87Ливерпуль — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.20Интер — Монца: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит сильнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.
«Гэлакси» должны поднатореть в плане реализации, плюс соперник крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50