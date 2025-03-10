10 марта в 3-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сент-Луис Сити». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сент-Луис Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Гэлакси» в МЛС стартовали крайне слабо. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы Западной конференции.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2 матчах чемпионата не набрал ни одного очка. Забила команда 1 мяч при 4 пропущенных в свои ворота.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гэлакси» уступили «Эредиано» (0:1).

До того команда досадным образом проиграла «Ванкуверу» (1:2). При этом чуть ранее она была бита еще и «Сан-Диего» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» настрелял 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Рикард Пуч, Джозеф Пэинтсил — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гэлакси» вполне способны поднатореть в плане реализации. А вот тылы команды нынче не столь надежны.

Матчи с «Сент-Луис Сити» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны. «Гэлакси» постараются добыть свои первые очки в чемпионате.

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: Эта команда не столь ярко стартовала в МЛС. На текущий момент она осела на 11 месте Западной конференции.

Причем «Сент-Луис Сити» в двух турах набрал 2 очка. При этом в собственные ворота команда еще не пропустила ни разу.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться одним баллом. «Сент-Луис Сити» расписал мировую с «Сан-Диего» (0:0).

До того команда не смогла обыграть «Колорадо Рэпидс» (0:0). А вот поединок с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Луис Сити» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Расмус Альм — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе «Сент-Луис Сити» смотрится не столь уверенно. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Сент-Луис Сити» не преуспевает в плане реализации. Команда не забила ни одного мяча в двух стартовых турах МЛС.

Между тем, команда лишь однажды в истории уступила «Гэлакси». Это случилось 2 года назад, после чего были лишь победы и ничьи.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Сент-Луис» явно не боится соперника, и уж точно постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл в 4 своих последних матчах

«Сент-Луис Сити» еще не забивал и не пропускал в чемпионате

«Гэлакси» не обыгрывали «Сент-Луис Сити» 2 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит сильнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Гэлакси» должны поднатореть в плане реализации, плюс соперник крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50