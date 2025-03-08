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    «Жёлтую субмарину» ждёт успех!

    «Алавес» — «Вильярреал»: прогноз и ставка (к. 2.45) на футбол, Примера, 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Вильярреал»
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    Дани Парехо
    8 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Вильярреал». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Марта 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 18:15 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Славные» сражаются за выживание в элите. На текущий момент они расположились на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алавес» на 1 очко отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами в 26 матчах Примеры.

    Алавес — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Славные» не дали себя обыграть «Мальорке» (1:1).

    А вот до того команда минимально уступила «Эспаньолу». А вот поединок с «Леганесом» завершился боевым паритетом (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Алавес» забил 4 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Томас Конечны, Карлос Протесони — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Славные» нынче находится в некотором кризисе. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

    Матчи с «Вильярреалом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алавес» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Славные» явно постараются выбраться из зоны вылета.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Вильярреал» весьма прилично атакует, отличившись 48 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 25 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Жёлтая субмарина» переиграла «Райо Вальекано» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Валенсией» (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Ильяс Ахомах, Жерар Морено — травмированы.

    Состояние команды: «Жёлтая субмарина» лишь на 4 очка отстает от топ-4. Зато команда не проигрывает 6 матчей кряду.

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    При этом «Вильярреал» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

    «Жёлтая субмарина» уже 3 года не проигрывает «Алавесу». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Оборона соперника явно не блещет монолитностью.

    Статистика для ставок

    • «Славные» не побеждали в 6 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Вильярреал» не проигрывает 6 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Вильярреал» весьма неплохо атакует, плюс традиционно успешно противостоит «славным».

    Номинальные гости сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно будут максимально активны у ворот аутсайдера.

    Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.20

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    «Алавес» — «Вильярреал»: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 08.03.202518:15. «Жёлтую субмарину» ждёт успех!
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