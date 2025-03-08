Алавес
Вильярреал
«Алавес»
Турнирное положение: «Славные» сражаются за выживание в элите. На текущий момент они расположились на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Алавес» на 1 очко отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами в 26 матчах Примеры.
Алавес — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Славные» не дали себя обыграть «Мальорке» (1:1).
А вот до того команда минимально уступила «Эспаньолу». А вот поединок с «Леганесом» завершился боевым паритетом (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Алавес» забил 4 мяча при 7 пропущенных.
Не сыграют: Томас Конечны, Карлос Протесони — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Славные» нынче находится в некотором кризисе. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.
Матчи с «Вильярреалом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алавес» победил 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Славные» явно постараются выбраться из зоны вылета.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Вильярреал» весьма прилично атакует, отличившись 48 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 25 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Жёлтая субмарина» переиграла «Райо Вальекано» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Валенсией» (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Ильяс Ахомах, Жерар Морено — травмированы.
Состояние команды: «Жёлтая субмарина» лишь на 4 очка отстает от топ-4. Зато команда не проигрывает 6 матчей кряду.
При этом «Вильярреал» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.
«Жёлтая субмарина» уже 3 года не проигрывает «Алавесу». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Оборона соперника явно не блещет монолитностью.
Статистика для ставок
- «Славные» не побеждали в 6 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Вильярреал» не проигрывает 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 1.94Локомотив — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 1.95Тулуза — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Вильярреал» весьма неплохо атакует, плюс традиционно успешно противостоит «славным».
Номинальные гости сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно будут максимально активны у ворот аутсайдера.
Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20