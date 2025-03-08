8 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Вильярреал». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» сражаются за выживание в элите. На текущий момент они расположились на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» на 1 очко отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами в 26 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Славные» не дали себя обыграть «Мальорке» (1:1).

А вот до того команда минимально уступила «Эспаньолу». А вот поединок с «Леганесом» завершился боевым паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Алавес» забил 4 мяча при 7 пропущенных.

Не сыграют: Томас Конечны, Карлос Протесони — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Славные» нынче находится в некотором кризисе. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

Матчи с «Вильярреалом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алавес» победил 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Славные» явно постараются выбраться из зоны вылета.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Вильярреал» весьма прилично атакует, отличившись 48 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 25 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Жёлтая субмарина» переиграла «Райо Вальекано» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Валенсией» (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Ильяс Ахомах, Жерар Морено — травмированы.

Состояние команды: «Жёлтая субмарина» лишь на 4 очка отстает от топ-4. Зато команда не проигрывает 6 матчей кряду.

При этом «Вильярреал» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

«Жёлтая субмарина» уже 3 года не проигрывает «Алавесу». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Оборона соперника явно не блещет монолитностью.

Статистика для ставок

«Славные» не побеждали в 6 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Вильярреал» не проигрывает 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Вильярреал» весьма неплохо атакует, плюс традиционно успешно противостоит «славным».

Номинальные гости сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно будут максимально активны у ворот аутсайдера.

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.20