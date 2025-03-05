5 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане традиционно ставят перед собой максимальные цели в Лиге чемпионов. Вот только основной раунд главного клубного турнира Европы команда завершила на скромной 15 позиции.

При этом ПСЖ набрал всего 13 зачетных баллов в 8 матчах турнира. А вот забила команда лишь 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Парижане переиграли «Лилль» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Бриёшену» (7:0). Да и поединок с «Лионом» завершился логичной викторией (3:2).

Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 22 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Команда Луиса Энрике в нынешнем сезоне преуспевает. В Лиге 1 парижане привычно не знают себе равных.

Поединки с «Ливерпулем» для команды традиционно складываются непросто. В двух очных встречах ПСЖ по разу победил и уступил.

И уж совсем очевидно, что подопечные Луиса Энрике постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей. Да и состав команды по именам выглядит весьма грозно.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят весьма уверенно. Основной раунд команда завершила на 2 месте табели о рангах.

Причем «Ливерпуль» в 8 турах разжился 21 зачетным балломи. А вот отличились мерсисайдцы 17 забитыми мячами в ворота соперников при всего 5 пропущенных.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. Мерсисайдцы уверенно переиграли «Ньюкасл» (2:0).

А вот до того команда нанесла поражение «Манчестер Сити» (2:0). Зато чуть раньше мерсисайдцы расписали паритет с «Астон Виллой» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Джо Гомес, Конор Брэдли — травмированы.

Состояние команды: Мерсисайдцы ныне находятся в весьма приличных кондициях. Команда Арне Слота победила в 2 последних матчах.

В АПЛ «Ливерпуль» также весьма преуспевает. Там мерсисайдцы пребывают на 1 позиции, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

Отличный сезон выдает Мохамед Салах. Египтянин настрелял 17 мячей в чемпионате Англии, прибавив к ним еще 3 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Салах и компания способны вскрыть оборону любого соперника.

Статистика для ставок

Мерсисайдцы победили в 2 матчах кряду

Парижане имеют десятиматчевую победную серию

ПСЖ настрелял 11 мячей в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Обе команды прекрасно атакуют, и явно постараются соорудить комфортный задел перед ответным поединком.

Месисайдцы нынче выглядят весьма монолитно, да и атака во главе с Салахом наверняка проявит себя максимально выгодно.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 4.00