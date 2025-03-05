ПСЖ
Ливерпуль
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане традиционно ставят перед собой максимальные цели в Лиге чемпионов. Вот только основной раунд главного клубного турнира Европы команда завершила на скромной 15 позиции.
При этом ПСЖ набрал всего 13 зачетных баллов в 8 матчах турнира. А вот забила команда лишь 14 мячей в ворота соперников.
ПСЖ — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Парижане переиграли «Лилль» (4:1).
До того команда нанесла поражение «Бриёшену» (7:0). Да и поединок с «Лионом» завершился логичной викторией (3:2).
Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 22 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Команда Луиса Энрике в нынешнем сезоне преуспевает. В Лиге 1 парижане привычно не знают себе равных.
Поединки с «Ливерпулем» для команды традиционно складываются непросто. В двух очных встречах ПСЖ по разу победил и уступил.
И уж совсем очевидно, что подопечные Луиса Энрике постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей. Да и состав команды по именам выглядит весьма грозно.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят весьма уверенно. Основной раунд команда завершила на 2 месте табели о рангах.
Причем «Ливерпуль» в 8 турах разжился 21 зачетным балломи. А вот отличились мерсисайдцы 17 забитыми мячами в ворота соперников при всего 5 пропущенных.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. Мерсисайдцы уверенно переиграли «Ньюкасл» (2:0).
А вот до того команда нанесла поражение «Манчестер Сити» (2:0). Зато чуть раньше мерсисайдцы расписали паритет с «Астон Виллой» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Джо Гомес, Конор Брэдли — травмированы.
Состояние команды: Мерсисайдцы ныне находятся в весьма приличных кондициях. Команда Арне Слота победила в 2 последних матчах.
В АПЛ «Ливерпуль» также весьма преуспевает. Там мерсисайдцы пребывают на 1 позиции, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.
Отличный сезон выдает Мохамед Салах. Египтянин настрелял 17 мячей в чемпионате Англии, прибавив к ним еще 3 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Салах и компания способны вскрыть оборону любого соперника.
Статистика для ставок
- Мерсисайдцы победили в 2 матчах кряду
- Парижане имеют десятиматчевую победную серию
- ПСЖ настрелял 11 мячей в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
- 3.55Реал Мадрид — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87ПСВ — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80ПСЖ — Ливерпуль: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Обе команды прекрасно атакуют, и явно постараются соорудить комфортный задел перед ответным поединком.
Месисайдцы нынче выглядят весьма монолитно, да и атака во главе с Салахом наверняка проявит себя максимально выгодно.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 4.00
А