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    ПСЖ и «Ливерпуль» будут забивать!

    ПСЖ — «Ливерпуль». Прогноз на тоталы (к. 2.30), футбол, Лига чемпионов, 5 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    5 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане традиционно ставят перед собой максимальные цели в Лиге чемпионов. Вот только основной раунд главного клубного турнира Европы команда завершила на скромной 15 позиции.

    При этом ПСЖ набрал всего 13 зачетных баллов в 8 матчах турнира. А вот забила команда лишь 14 мячей в ворота соперников.

    ПСЖ — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Парижане переиграли «Лилль» (4:1).

    До того команда нанесла поражение «Бриёшену» (7:0). Да и поединок с «Лионом» завершился логичной викторией (3:2).

    Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 22 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Команда Луиса Энрике в нынешнем сезоне преуспевает. В Лиге 1 парижане привычно не знают себе равных.

    Поединки с «Ливерпулем» для команды традиционно складываются непросто. В двух очных встречах ПСЖ по разу победил и уступил.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Луиса Энрике постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей. Да и состав команды по именам выглядит весьма грозно.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят весьма уверенно. Основной раунд команда завершила на 2 месте табели о рангах.

    Причем «Ливерпуль» в 8 турах разжился 21 зачетным балломи. А вот отличились мерсисайдцы 17 забитыми мячами в ворота соперников при всего 5 пропущенных.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. Мерсисайдцы уверенно переиграли «Ньюкасл» (2:0).

    А вот до того команда нанесла поражение «Манчестер Сити» (2:0). Зато чуть раньше мерсисайдцы расписали паритет с «Астон Виллой» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Джо Гомес, Конор Брэдли — травмированы.

    Состояние команды: Мерсисайдцы ныне находятся в весьма приличных кондициях. Команда Арне Слота победила в 2 последних матчах.

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    В АПЛ «Ливерпуль» также весьма преуспевает. Там мерсисайдцы пребывают на 1 позиции, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

    Отличный сезон выдает Мохамед Салах. Египтянин настрелял 17 мячей в чемпионате Англии, прибавив к ним еще 3 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Салах и компания способны вскрыть оборону любого соперника.

    Статистика для ставок

    • Мерсисайдцы победили в 2 матчах кряду

    • Парижане имеют десятиматчевую победную серию

    • ПСЖ настрелял 11 мячей в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Обе команды прекрасно атакуют, и явно постараются соорудить комфортный задел перед ответным поединком.

    Месисайдцы нынче выглядят весьма монолитно, да и атака во главе с Салахом наверняка проявит себя максимально выгодно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 4.00

    А еще есть прогноз на голы в матче ПСЖ — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.80.

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