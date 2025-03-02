Мальорка
Алавес
«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» после 25-ти туров испанского первенства набрала 35 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.
Команда находится на восьмой позиции в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям зоне еврокубков (топ-6).
Мальорка — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Мальорка» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» (1:1).
Перед этим клуб в 24-м туре национального чемпионата теперь уже в своих стенах набрал максимум очков, когда одержал победу над «Лас-Пальмасом» с результатом 3:1.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Саму Коста и Ману Морланес, дисквалифицирован — Мохика.
Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Мальорка» выиграла лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.
Это говорит о плохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы на три очка, тем не менее, с учетом превосходства в классе, а также фактора своего поля их перспективы на успех все же высоки.
Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с шестью голами.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 25-ти туров испанского первенства набрал 22 балла и рискует понизиться в классе.
Команда находится на 19-й позиции в турнирной таблице, что в зоне вылета, с отставанием в два очка от спасительного 17-го места.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Алавес» на своем поле потерпел поражение от «Эспаньола» (0:1).
Перед этим в 24-м туре испанского первенства баскский коллектив в чужих стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Леганесом» (3:3).
Не сыграют: травмированы — Бенавидес, Уго Новоа, Овоно и Конечни, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» проиграл три раза при одной ничьей.
Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно против более классного соперника, да еще и на чужом поле.
Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Мальорки» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Алавеса» забивал только его соперник
- в трех из четырех последних матчей «Алавес» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.05, победа «Алавеса» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.
- 2.40Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.15Краснодар — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Наполи — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. То, что в данных поединках они пропускали и ни разу не забивали, еще сильнее говорит не в их пользу.
И хотя в семи из восьми последних матчей хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.
Ставка: «Мальорка» победит за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 2.35