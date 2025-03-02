2 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Алавес». Начало игры — в 20:30 мск.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 25-ти туров испанского первенства набрала 35 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда находится на восьмой позиции в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям зоне еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Мальорка» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» (1:1).

Перед этим клуб в 24-м туре национального чемпионата теперь уже в своих стенах набрал максимум очков, когда одержал победу над «Лас-Пальмасом» с результатом 3:1.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Саму Коста и Ману Морланес, дисквалифицирован — Мохика.

Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Мальорка» выиграла лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы на три очка, тем не менее, с учетом превосходства в классе, а также фактора своего поля их перспективы на успех все же высоки.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с шестью голами.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 25-ти туров испанского первенства набрал 22 балла и рискует понизиться в классе.

Команда находится на 19-й позиции в турнирной таблице, что в зоне вылета, с отставанием в два очка от спасительного 17-го места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Алавес» на своем поле потерпел поражение от «Эспаньола» (0:1).

Перед этим в 24-м туре испанского первенства баскский коллектив в чужих стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Леганесом» (3:3).

Не сыграют: травмированы — Бенавидес, Уго Новоа, Овоно и Конечни, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» проиграл три раза при одной ничьей.

Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно против более классного соперника, да еще и на чужом поле.

Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Мальорки» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Алавеса» забивал только его соперник

в трех из четырех последних матчей «Алавес» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.05, победа «Алавеса» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. То, что в данных поединках они пропускали и ни разу не забивали, еще сильнее говорит не в их пользу.

И хотя в семи из восьми последних матчей хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: «Мальорка» победит за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.35