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    Поднимется ли «Мальорка» в зону еврокубков?

    «Мальорка» — «Алавес»: Хозяева по дополнительным показателям отстают от топ-6, но поднимутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.20

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    Ведат Мурики
    2 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Алавес». Начало игры — в 20:30 мск.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Марта 2025 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:30 Алавес

    Алавес

  • Витория
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» после 25-ти туров испанского первенства набрала 35 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда находится на восьмой позиции в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям зоне еврокубков (топ-6).

    Мальорка — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Мальорка» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» (1:1).

    Перед этим клуб в 24-м туре национального чемпионата теперь уже в своих стенах набрал максимум очков, когда одержал победу над «Лас-Пальмасом» с результатом 3:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Саму Коста и Ману Морланес, дисквалифицирован — Мохика.

    Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Мальорка» выиграла лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о плохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы на три очка, тем не менее, с учетом превосходства в классе, а также фактора своего поля их перспективы на успех все же высоки.

    Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с шестью голами.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 25-ти туров испанского первенства набрал 22 балла и рискует понизиться в классе.

    Команда находится на 19-й позиции в турнирной таблице, что в зоне вылета, с отставанием в два очка от спасительного 17-го места.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура испанского первенства «Алавес» на своем поле потерпел поражение от «Эспаньола» (0:1).

    Перед этим в 24-м туре испанского первенства баскский коллектив в чужих стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Леганесом» (3:3).

    Не сыграют: травмированы — Бенавидес, Уго Новоа, Овоно и Конечни, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» проиграл три раза при одной ничьей.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно против более классного соперника, да еще и на чужом поле.

    Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Мальорки» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Алавеса» забивал только его соперник

    • в трех из четырех последних матчей «Алавес» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.05, победа «Алавеса» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. То, что в данных поединках они пропускали и ни разу не забивали, еще сильнее говорит не в их пользу.

    И хотя в семи из восьми последних матчей хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Мальорка» победит за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.35

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