1 февраля в 19-м туре немецкой Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Фрайбург». Начало поединка запланировано на 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: С десятью набранными очками этот клуб замыкает турнирную таблицу, проигрывая восемь пунктов безопасной строчке.

«Бохум» выиграл лишь два поединка из 19 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел 13 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:43.

Последние матчи: «Сине-белые» в своем предыдущем сыгранном поединке потерпели разгромное фиаско в Менхенгладбахе от местной «Боруссии» со счетом 0:3. А в двух предыдущих играх они на своем поле одолели 1:0 «Санкт-Паули» и расписали мировую 3:3 с «РБ Лейпциг».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Бохум» в первых 14 поединках не смог выиграть в этом чемпионате. Первую викторию коллектив одержал лишь в заключительной игре 2024 года, переиграв соседа по турнирной таблице. В новом же году команда отыграла четыре поединка. В них он дважды уступила на выезде без забитых мячей, а в домашних встречах смогла раз победить и расписать одну результативную мировую.

«Фрайбург»

Турнирное положение: Данный коллектив с 27 очками идет на десятой позиции, но от еврокубковой зоны отстает всего лишь на четыре пункта.

«Фрайбург» по восемь раз в текущем первенства побеждал и уступал, а также трижды играл вничью, разница мячей составляет 26:36.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Бразильцы из Брайсгау» проиграл свои три проведенные игры в чемпионате, потерпев гостевые фиаско от «Айнтрахта» Ф 1:4 и от «Штутгарта» 0:4, а также на своем поле от «Баварии» со счетом 1:2 в прошлом туре.

Не сыграют: Лукас Кублер дисквалифицирован, а Даниэль-Кофи Кьере и Флоран Муслия — травмированы.

Состояние команды: «Фрайбург» потерпел три проигрыша в своих трех предыдущих встречах, пропустив в них аж десять голов при всего двух забитых. До этой же очень неудачной серии команда уступала только раз за пять поединков чемпионата Германии. В четырех же других матчах данного отрезка она расписала одну мировую и отпраздновала три виктории, все которые были домашними и в каждой этой игре коллектив забивал ровно по три мяча.

Статистика для ставок

«Бохум» дома не уступает на протяжении трех игр, выиграв две из них

«Фрайбург» уступил в трех предыдущих матчах чемпионата

«Фрайбург» выиграл у «Бохума» в шести минувших очных противостояниях, в том числе и в первом круге дома — 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фрайбурга» — 2.55, победа «Бохума» — 2.98, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.04 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Фрайбург» сможет прервать свою серию из поражений, добыв очки в противостоянии с очень удобным соперником, у которого выиграл в шести предыдущих играх.

Рекомендуемая ставка: победа «Фрайбурга» с форой 0 за 1.85.

Прогноз: И также ожидаем, что «Фрайбург» отметится в воротах «Бохума» больше одного раза, ведь «бразильцы» в предыдущих очных играх зачастую отмечались не одним забитым мячом в воротах предыдущего оппонента.

Ставка: ИТ «Фрайбурга» больше 1,5 за 2.20.