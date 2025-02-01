Бохум
Фрайбург
«Бохум»
Турнирное положение: С десятью набранными очками этот клуб замыкает турнирную таблицу, проигрывая восемь пунктов безопасной строчке.
«Бохум» выиграл лишь два поединка из 19 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел 13 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:43.
Бохум — Фрайбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Сине-белые» в своем предыдущем сыгранном поединке потерпели разгромное фиаско в Менхенгладбахе от местной «Боруссии» со счетом 0:3. А в двух предыдущих играх они на своем поле одолели 1:0 «Санкт-Паули» и расписали мировую 3:3 с «РБ Лейпциг».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Бохум» в первых 14 поединках не смог выиграть в этом чемпионате. Первую викторию коллектив одержал лишь в заключительной игре 2024 года, переиграв соседа по турнирной таблице. В новом же году команда отыграла четыре поединка. В них он дважды уступила на выезде без забитых мячей, а в домашних встречах смогла раз победить и расписать одну результативную мировую.
«Фрайбург»
Турнирное положение: Данный коллектив с 27 очками идет на десятой позиции, но от еврокубковой зоны отстает всего лишь на четыре пункта.
«Фрайбург» по восемь раз в текущем первенства побеждал и уступал, а также трижды играл вничью, разница мячей составляет 26:36.
Последние матчи: «Бразильцы из Брайсгау» проиграл свои три проведенные игры в чемпионате, потерпев гостевые фиаско от «Айнтрахта» Ф 1:4 и от «Штутгарта» 0:4, а также на своем поле от «Баварии» со счетом 1:2 в прошлом туре.
Не сыграют: Лукас Кублер дисквалифицирован, а Даниэль-Кофи Кьере и Флоран Муслия — травмированы.
Состояние команды: «Фрайбург» потерпел три проигрыша в своих трех предыдущих встречах, пропустив в них аж десять голов при всего двух забитых. До этой же очень неудачной серии команда уступала только раз за пять поединков чемпионата Германии. В четырех же других матчах данного отрезка она расписала одну мировую и отпраздновала три виктории, все которые были домашними и в каждой этой игре коллектив забивал ровно по три мяча.
Статистика для ставок
- «Бохум» дома не уступает на протяжении трех игр, выиграв две из них
- «Фрайбург» уступил в трех предыдущих матчах чемпионата
- «Фрайбург» выиграл у «Бохума» в шести минувших очных противостояниях, в том числе и в первом круге дома — 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фрайбурга» — 2.55, победа «Бохума» — 2.98, ничья — 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.04 соответственно.
- 2.16ЦСКА — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Прогнозируем, что «Фрайбург» сможет прервать свою серию из поражений, добыв очки в противостоянии с очень удобным соперником, у которого выиграл в шести предыдущих играх.
Рекомендуемая ставка: победа «Фрайбурга» с форой 0 за 1.85.
Прогноз: И также ожидаем, что «Фрайбург» отметится в воротах «Бохума» больше одного раза, ведь «бразильцы» в предыдущих очных играх зачастую отмечались не одним забитым мячом в воротах предыдущего оппонента.
Ставка: ИТ «Фрайбурга» больше 1,5 за 2.20.