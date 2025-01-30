30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграет против «Порту». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 29-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала шесть баллов и все еще сохраняет шансы выйти в стыковые матчи в 1/8 финала, ведь отстает от данной зоны (9-24-я строчки) на три очка, поэтому ей нужно выигрывать.

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Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на седьмой тур основного этапа Лиги Европы, «Маккаби» Тель-Авив на выезде проиграл «Будё-Глимт» (1:3).

В чемпионате Израиля коллектив по итогам 19-ти поединков находится на второй позиции с отставанием в шесть очков от лидера «Хапоэль» Беэр-Шева, который провел на один матч больше.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Маккаби» Тель-Авив выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Дор Перец — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 25-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала восемь очков и лишь на один балл отстает от зоны стыковых поединков за попадание в 1/8 финала (9-24-я строчки), поэтому ей кровь из носу необходимо выигрывать.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на португальское первенство, «Порту» на своем поле сыграл вничью с «Санта-Кларой» (1:1).

В национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на третьей позиции, на шесть очков уступая лидеру «Спортингу» и по дополнительным показателям второй «Бенфике».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Порту» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, перевес в классе все же сулит им неплохие перспективы, пусть даже и на чужом поле.

Саму Агехова — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Маккаби» Тель-Авив забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Порту» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Порту» проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.90, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 7.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Маккаби» Тель-Авив.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07