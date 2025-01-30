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    Окажется ли «Порту» в плей-офф Лиги Европы?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Порту». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, Лига Европы, 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Порту»
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    Саму Агехова
    30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграет против «Порту». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Маккаби Т-А

  • Лига Европы. Этап лиги
    •  Маккаби Т-А 23:00 Порту

    Порту

  • Порту
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    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 29-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала шесть баллов и все еще сохраняет шансы выйти в стыковые матчи в 1/8 финала, ведь отстает от данной зоны (9-24-я строчки) на три очка, поэтому ей нужно выигрывать.

    Маккаби Т-А — Порту: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на седьмой тур основного этапа Лиги Европы, «Маккаби» Тель-Авив на выезде проиграл «Будё-Глимт» (1:3).

    В чемпионате Израиля коллектив по итогам 19-ти поединков находится на второй позиции с отставанием в шесть очков от лидера «Хапоэль» Беэр-Шева, который провел на один матч больше.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Маккаби» Тель-Авив выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Дор Перец — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    «Порту»

    Турнирное положение: «Порту» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 25-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала восемь очков и лишь на один балл отстает от зоны стыковых поединков за попадание в 1/8 финала (9-24-я строчки), поэтому ей кровь из носу необходимо выигрывать.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на португальское первенство, «Порту» на своем поле сыграл вничью с «Санта-Кларой» (1:1).

    В национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на третьей позиции, на шесть очков уступая лидеру «Спортингу» и по дополнительным показателям второй «Бенфике».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Порту» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма вроде бы не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, перевес в классе все же сулит им неплохие перспективы, пусть даже и на чужом поле.

    Саму Агехова — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Маккаби» Тель-Авив забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Порту» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Порту» проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.90, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 7.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Маккаби» Тель-Авив.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Порту»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. Окажется ли «Порту» в плей-офф Лиги Европы?
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