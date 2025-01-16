ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борис Игнатьев «В "Спартаке" очередной эксперимент за большие деньги». Борис Игнатьев — о главных новостях российского и мирового футбола в наступившем году Микель АртетаНелепая мотивация, несвойственный игровой стиль и еще восемь необоснованных причин для увольнения Артеты из «Арсенала» Витор РейсНовый Маркиньос для европейских топ-клубов. Почему Витор Рейс стал целью «Ман Сити» и «Реала»
  • 11:06
    • Шнайдер вышла в третий круг Australian Open 2025
    Все новости спорта

    «Доностьяррас» начнут без раскачки!

    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 16 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Райо Вальекано
    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Оярсабаль
    16 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 16 Января 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 21:30 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Реал Сосьедад» лишь на 2 зачетных балла отстает от топ-6. А вот отличилась команда лишь 17 забитыми мячами в 19 матчах Примеры.

    Реал Сосьедад — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Баски минимально переиграли «Вильярреал».

    А вот до того команда уверенно одолела «Понферрадину» (2:0). При этом поединок с «Сельтой» завершился поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Доностьяррас» выдают довольно продуктивный отрезок. Команда победила и не пропустила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал Сосьедад» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Доностьяррас» имеют надежные тылы, да и в плане реализации явно поднатореют.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Пчёлы» осели в середняках Примеры. Ныне они находятся на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Райо Вальекано» не столь мощно атакует, отличившись 22 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 19 поединках.

  • Трансферный дайджест. 6 — 13 января
  • Уокеру надоело в «Ман Сити», ЦСКА укрепит центр обороны бразильцем, Мармуш пойдет на повышение в АПЛ
  • 13/01/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Пчёлы» с натугой переиграли «Сельту» (2:1).

    До того команда нанесла поражение скромному «Ферролю» (3:1). А вот поединок с «Бетисом» принес боевой паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пчёлы» крепки, плюс в последнее время несколько прибавили. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Райо Вальекано» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 5 зачетными пунктами.

    А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Зато «доностьяррас» команда не проигрывает уже без малого 2 года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и соперник имеет заметные сложности в созидательном аспекте.

    Статистика для ставок

    • «Райо Вальекано» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Доностьяррас» победили и не пропустили в 2 своих последних матчах

    • «Реал Сосьедад» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Доностьяррас» явно сильнее соперника, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    «Реал Сосьедад» должен прибавить в плане реализации, да и кубковые амбиции у команды весьма высоки.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Мартинес — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бургуан-Жалльё — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бохум — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Альмерия — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Понтеведра — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вердер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.01.2025. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» начнут без раскачки!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры