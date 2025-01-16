Реал Сосьедад
Райо Вальекано
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Реал Сосьедад» лишь на 2 зачетных балла отстает от топ-6. А вот отличилась команда лишь 17 забитыми мячами в 19 матчах Примеры.
Реал Сосьедад — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Баски минимально переиграли «Вильярреал».
А вот до того команда уверенно одолела «Понферрадину» (2:0). При этом поединок с «Сельтой» завершился поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Доностьяррас» выдают довольно продуктивный отрезок. Команда победила и не пропустила в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал Сосьедад» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Доностьяррас» имеют надежные тылы, да и в плане реализации явно поднатореют.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчёлы» осели в середняках Примеры. Ныне они находятся на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Райо Вальекано» не столь мощно атакует, отличившись 22 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Пчёлы» с натугой переиграли «Сельту» (2:1).
До того команда нанесла поражение скромному «Ферролю» (3:1). А вот поединок с «Бетисом» принес боевой паритет (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчёлы» крепки, плюс в последнее время несколько прибавили. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.
При этом «Райо Вальекано» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 5 зачетными пунктами.
А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Зато «доностьяррас» команда не проигрывает уже без малого 2 года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и соперник имеет заметные сложности в созидательном аспекте.
Статистика для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Доностьяррас» победили и не пропустили в 2 своих последних матчах
- «Реал Сосьедад» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
- 1.85Арсенал — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.60Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Бавария — Хоффенхайм: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Доностьяррас» явно сильнее соперника, и явно начнут встречу максимально агрессивно.
«Реал Сосьедад» должен прибавить в плане реализации, да и кубковые амбиции у команды весьма высоки.
Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15