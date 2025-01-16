16 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал Сосьедад» лишь на 2 зачетных балла отстает от топ-6. А вот отличилась команда лишь 17 забитыми мячами в 19 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Баски минимально переиграли «Вильярреал».

А вот до того команда уверенно одолела «Понферрадину» (2:0). При этом поединок с «Сельтой» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Доностьяррас» выдают довольно продуктивный отрезок. Команда победила и не пропустила в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал Сосьедад» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Доностьяррас» имеют надежные тылы, да и в плане реализации явно поднатореют.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» осели в середняках Примеры. Ныне они находятся на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Райо Вальекано» не столь мощно атакует, отличившись 22 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Пчёлы» с натугой переиграли «Сельту» (2:1).

До того команда нанесла поражение скромному «Ферролю» (3:1). А вот поединок с «Бетисом» принес боевой паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчёлы» крепки, плюс в последнее время несколько прибавили. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.

При этом «Райо Вальекано» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 5 зачетными пунктами.

А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Зато «доностьяррас» команда не проигрывает уже без малого 2 года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и соперник имеет заметные сложности в созидательном аспекте.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» выиграл в 2 своих последних поединках

«Доностьяррас» победили и не пропустили в 2 своих последних матчах

«Реал Сосьедад» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Доностьяррас» явно сильнее соперника, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

«Реал Сосьедад» должен прибавить в плане реализации, да и кубковые амбиции у команды весьма высоки.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15