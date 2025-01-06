Макартур
Аделаида Юнайтед
«Макартур»
Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Ныне она пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Макартур» в 11 матчах набрал 18 зачетных баллов. А вот забила команда 23 мяча — один из лучших показателей в лиге.
Макартур — Аделаида Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Победа над «ВС Уондерерс» получилась непростой (3:2).
При этом «Макартур» до того переиграл «Перт Глори» (3:0). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Централ Кост Маринерс» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Макартур» имеет не столь надежные тылы. В 11 поединках австралийского чемпионата команда пропустила 15 раз.
Матчи с «Аделаидой Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Макартур» победил 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный сериал. С реализацией у команды полный ажур!
«Аделаида Юнайтед»
Турнирное положение: «Аделаида Юнайтед» проводит относительно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Аделаида Юнайтед» лишь на 5 очков отстает от лидера чемпионата. Плюс в 9 поединках чемпионата Австралии команда настреляла 22 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «ВС Уондерерс» завершилась поражением (2:3).
При этом до того команда расписала паритет с «Сиднеем» (3:3). Зато «Централ Кост Маринерс» был разгромлен (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аделаида Юнайтед» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аделаида Юнайтед» борется за лидерство в чемпионате. Вот только в 2 своих последних поединках команда не смогла победить.
Причем «Аделаида Юнайтед» в 2 последних матчах пропустила по 3 мяча. Так что проблемы в обороне лишь накапливаются.
Отставание от второй позиции составляет лишь один балл. Так что в случае виктории команда имеет все шансы приблизиться к лидеру.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.
Статистика для ставок
- «Макартур» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Аделаида Юнайтед» не побеждала в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аделаида Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
- 3.20Ливерпуль — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.13ПСЖ — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Рома — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Аделаида Юнайтед» имеет заметные сложности с надежностью тылов, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.
Номинальные хозяева явно будут действовать активно, плюс в последних матчах команда заметно прибавила.
Ставка: Победа «Макартура» за 2.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.80