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    «Аделаиду Юнайтед» ждет коллизия

    «Макартур» — «Аделаида Юнайтед». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 6 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Макартур» — «Аделаида Юнайтед»
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    «Аделаида Юнайтед»
    6 января в 12-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Макартур» и «Аделаида Юнайтед». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Макартур» — «Аделаида Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 06 Января 2025 года

    Макартур

  • Сидней
    •  Макартур 11:00 Аделаида Юнайтед

    Аделаида Юнайтед

  • Австралия. А-лига
    •

    «Макартур»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Ныне она пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Макартур» в 11 матчах набрал 18 зачетных баллов. А вот забила команда 23 мяча — один из лучших показателей в лиге.

    Макартур — Аделаида Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Победа над «ВС Уондерерс» получилась непростой (3:2).

    При этом «Макартур» до того переиграл «Перт Глори» (3:0). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Централ Кост Маринерс» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Макартур» имеет не столь надежные тылы. В 11 поединках австралийского чемпионата команда пропустила 15 раз.

    Матчи с «Аделаидой Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Макартур» победил 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный сериал. С реализацией у команды полный ажур!

    «Аделаида Юнайтед»

    Турнирное положение: «Аделаида Юнайтед» проводит относительно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аделаида Юнайтед» лишь на 5 очков отстает от лидера чемпионата. Плюс в 9 поединках чемпионата Австралии команда настреляла 22 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «ВС Уондерерс» завершилась поражением (2:3).

    При этом до того команда расписала паритет с «Сиднеем» (3:3). Зато «Централ Кост Маринерс» был разгромлен (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аделаида Юнайтед» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аделаида Юнайтед» борется за лидерство в чемпионате. Вот только в 2 своих последних поединках команда не смогла победить.

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    Причем «Аделаида Юнайтед» в 2 последних матчах пропустила по 3 мяча. Так что проблемы в обороне лишь накапливаются.

    Отставание от второй позиции составляет лишь один балл. Так что в случае виктории команда имеет все шансы приблизиться к лидеру.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Макартур» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Аделаида Юнайтед» не побеждала в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аделаида Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: «Аделаида Юнайтед» имеет заметные сложности с надежностью тылов, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, плюс в последних матчах команда заметно прибавила.

    Ставка: Победа «Макартура» за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.80

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    «Макартур» — «Аделаида Юнайтед»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на футбол. «Аделаиду Юнайтед» ждет коллизия
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