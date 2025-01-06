6 января в 12-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Макартур» и «Аделаида Юнайтед». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Макартур» — «Аделаида Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Макартур»

Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Ныне она пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Макартур» в 11 матчах набрал 18 зачетных баллов. А вот забила команда 23 мяча — один из лучших показателей в лиге.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Победа над «ВС Уондерерс» получилась непростой (3:2).

При этом «Макартур» до того переиграл «Перт Глори» (3:0). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Централ Кост Маринерс» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Макартур» имеет не столь надежные тылы. В 11 поединках австралийского чемпионата команда пропустила 15 раз.

Матчи с «Аделаидой Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Макартур» победил 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный сериал. С реализацией у команды полный ажур!

«Аделаида Юнайтед»

Турнирное положение: «Аделаида Юнайтед» проводит относительно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Аделаида Юнайтед» лишь на 5 очков отстает от лидера чемпионата. Плюс в 9 поединках чемпионата Австралии команда настреляла 22 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «ВС Уондерерс» завершилась поражением (2:3).

При этом до того команда расписала паритет с «Сиднеем» (3:3). Зато «Централ Кост Маринерс» был разгромлен (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аделаида Юнайтед» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аделаида Юнайтед» борется за лидерство в чемпионате. Вот только в 2 своих последних поединках команда не смогла победить.

Причем «Аделаида Юнайтед» в 2 последних матчах пропустила по 3 мяча. Так что проблемы в обороне лишь накапливаются.

Отставание от второй позиции составляет лишь один балл. Так что в случае виктории команда имеет все шансы приблизиться к лидеру.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

Статистика для ставок

«Макартур» выиграл в 2 своих последних поединках

«Аделаида Юнайтед» не побеждала в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аделаида Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Аделаида Юнайтед» имеет заметные сложности с надежностью тылов, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, плюс в последних матчах команда заметно прибавила.

Ставка: Победа «Макартура» за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.80