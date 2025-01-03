3 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Расинг Ферроль» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг Ферроль» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Расинг Ферроль»

Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в Сегунде. На текущий момент команда расположилась на 20 месте турнирной таблицы второго по силе испанского дивизиона.

При этом «Расинг Ферроль» крайне слабо атакует, отличившись 14 забитыми мячами в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. На выезде она минимально уступила «Сарагосе».

А вот до того команда была разгромлена «Альмерией» (1:4). При этом поединок с хихонским «Спортингом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Расинг Ферроль» забил 7 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Расинг Ферроль» уже на 5 очков отстает от спасительной 18 позиции. Да и проблемы с реализацией решить пока никак не удается.

Матчи против «Райо Вальекано» для команды исторически складываются неудачно. В двух очных поединках «Расинг Ферроль» по разу сыграл вничью и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются максимально выгодно проявить себя на фоне полпреда элиты. Вот только скромной команде вряд ли хватит силенок пройти в следующий раунд Кубка.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчелы» в текущем чемпионате осели в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Райо Вальекано» настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Выездная ничья с «Бетисом» (1:1) явно сойдет за позитивный результат.

До того команда не дала себя обидеть еще и «Вильярреалу» (1:1). Плюс поединок с мадридским «Реалом» завершился боевым паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Райо Вальекано» проводит достаточно приличный отрезок. Команда не проигрывала в 5 своих последних поединках.

При этом «Райо Вальекано» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Зато отрыв от опасной зоны составляет 7 очков.

Команда до своей ничейной серии выиграла два раза подряд. А вот отставание от заветной шестерки измеряется 8 зачетными пунктами.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Пчелы» априори обязаны не замечать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Расинг Ферроль» проиграл в 2 своих последних поединках

«Райо Вальекано» еще ни разу не пропускал от «Расинг Ферроля»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Райо Вальекано» явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно сразу понесется в атаку.

«Расинг Ферроль» имеет огромные проблемы с реализацией, и явно не потянет тягаться с «пчелами».

Ставка: Победа «Райо Вальекано» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40