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    «Пчелы» будут торопиться!

    «Расинг Ферроль» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг Ферроль» — «Райо Вальекано»
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    Пате Сисс
    3 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Расинг Ферроль» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг Ферроль» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 03 Января 2025 года

    Расинг Ф

  • Фероль
    •  Расинг Ф 21:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Расинг Ферроль»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в Сегунде. На текущий момент команда расположилась на 20 месте турнирной таблицы второго по силе испанского дивизиона.

    При этом «Расинг Ферроль» крайне слабо атакует, отличившись 14 забитыми мячами в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. На выезде она минимально уступила «Сарагосе».

    А вот до того команда была разгромлена «Альмерией» (1:4). При этом поединок с хихонским «Спортингом» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Расинг Ферроль» забил 7 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Расинг Ферроль» уже на 5 очков отстает от спасительной 18 позиции. Да и проблемы с реализацией решить пока никак не удается.

    Матчи против «Райо Вальекано» для команды исторически складываются неудачно. В двух очных поединках «Расинг Ферроль» по разу сыграл вничью и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются максимально выгодно проявить себя на фоне полпреда элиты. Вот только скромной команде вряд ли хватит силенок пройти в следующий раунд Кубка.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Пчелы» в текущем чемпионате осели в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Райо Вальекано» настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Выездная ничья с «Бетисом» (1:1) явно сойдет за позитивный результат.

    До того команда не дала себя обидеть еще и «Вильярреалу» (1:1). Плюс поединок с мадридским «Реалом» завершился боевым паритетом (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Райо Вальекано» проводит достаточно приличный отрезок. Команда не проигрывала в 5 своих последних поединках.

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    При этом «Райо Вальекано» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Зато отрыв от опасной зоны составляет 7 очков.

    Команда до своей ничейной серии выиграла два раза подряд. А вот отставание от заветной шестерки измеряется 8 зачетными пунктами.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Пчелы» априори обязаны не замечать столь скромного оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Райо Вальекано» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Расинг Ферроль» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Райо Вальекано» еще ни разу не пропускал от «Расинг Ферроля»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Райо Вальекано» явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно сразу понесется в атаку.

    «Расинг Ферроль» имеет огромные проблемы с реализацией, и явно не потянет тягаться с «пчелами».

    Ставка: Победа «Райо Вальекано» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

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    «Расинг Ферроль» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. «Пчелы» будут торопиться!
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